JSSC JE Paper Leak : झारखंडमधील पेपरफुटी प्रकरणात मोठी कारवाई; परीक्षा घेणाऱ्या एजन्सीच्या संचालकाला मुंबईतून अटक

JSSC JE Paper Leak Case: SIT Arrests Arun Kumar in Mumbai : झारखंडमध्ये विद्यार्थ्यांची आंदोलने सुरू असतानाच, JSSC JE (कनिष्ठ अभियंता) परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. विशेष तपास पथकाने (SIT) परीक्षा घेणाऱ्या एजन्सीचे संचालक अरुण कुमार यांना मुंबईतून अटक केली आहे. अरुण कुमार हे 'बायन्सिस टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड' या एजन्सीचे संचालक आहेत; हीच एजन्सी २०२२ ची JSSC कनिष्ठ अभियंता परीक्षा आयोजित करण्यासाठी जबाबदार होती..१,२७९ पदांच्या भरतीसाठी ही परीक्षा ३ जुलै २०२२ रोजी घेण्यात आली होती. मात्र, परीक्षा होण्यापूर्वीच तिची उत्तरतालिका (answer key) व्हायरल झाल्यामुळे JSSC ला ती परीक्षा रद्द करावी लागली. तपासादरम्यान परीक्षा घेणाऱ्या एजन्सीचा यात सहभाग असल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. तसेच, पाटण्यातील उमेदवारांना प्रश्न आणि उत्तरे पाठ करून घेण्याचे प्रशिक्षण दिले जात होते, ही बाबही उघडकीस आली आहे..Jharkhand Paperleak: प्रकरणात आणखी ५ जणांना अटक , १७०० उमेदवारांच्या OMR शीट CIDकडे, काय आहे FSL तपास?.या प्रकरणात पाच आरोपींना यापूर्वीच तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे. उर्वरित फरार आरोपींना पकडण्यासाठी SIT कडून सातत्याने छापे टाकले जात आहेत. याआधी सोमवारी, JPSC चे माजी अध्यक्ष एल. खियांगते यांनाही अटक करण्यात आली होती आणि त्यानंतर त्यांची रात्री उशिरा तुरुंगात रवानगी करण्यात आली. .FAQs१. JSSC JE पेपरफुटी प्रकरणात कोणाला अटक झाली? परीक्षा आयोजित करणाऱ्या Bynsis Technology Pvt. Ltd. चे संचालक अरुण कुमार यांना SIT ने मुंबईतून अटक केली.२. JSSC JE परीक्षा कधी झाली होती? JSSC कनिष्ठ अभियंता परीक्षा ३ जुलै २०२२ रोजी घेण्यात आली होती.३. JSSC JE परीक्षेत किती पदांची भरती होणार होती? या परीक्षेद्वारे १,२७९ कनिष्ठ अभियंता पदांची भरती होणार होती.४. JSSC JE परीक्षा का रद्द करण्यात आली? परीक्षा होण्यापूर्वीच तिची उत्तरतालिका व्हायरल झाल्याने परीक्षा रद्द करण्यात आली.५. पेपरफुटी प्रकरणात आणखी काय समोर आले? पाटण्यात उमेदवारांना परीक्षेतील प्रश्न आणि उत्तरे पाठ करून घेण्याचे प्रशिक्षण दिले जात असल्याचे तपासात समोर आले.६. या प्रकरणात आतापर्यंत किती आरोपींना अटक झाली आहे? पाच आरोपींना यापूर्वीच तुरुंगात पाठवण्यात आले असून, JPSC चे माजी अध्यक्ष एल. खियांगते आणि Bynsis Technology चे संचालक अरुण कुमार यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.