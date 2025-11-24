देश

Bhushan Gavai: नव्या सरन्यायाधीशांसाठी भूषण गवईंनी सोडली कार, घालून दिला आदर्श; नेमकं काय घडलं?

Justice Surya Kant Takes Oath as India's 53rd Chief Justice: मावळते सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी आदर्श घालून दिला आहे. शिवाय त्यांच्या कार्यालयाने याबाबत निवेदन जारी केलंय.
Bhushan Gavai
Bhushan Gavai sakal
संतोष कानडे
Supreme Court: देशाचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सोमवारी शपथ घेतली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे भारताचे ५३वे सरन्यायाधीश असतील. देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना शपथ दिली. या कार्यक्रमास निवृत्त सरन्याायधीश भूषण गवई यांची उपस्थिती होती. यावेळी त्यांच्या कृतीने अनेकांच्या भूवया उंचावल्या.

India
Supreme Court
cji
Chief Justice of India
president

