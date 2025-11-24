Bhushan Gavai: नव्या सरन्यायाधीशांसाठी भूषण गवईंनी सोडली कार, घालून दिला आदर्श; नेमकं काय घडलं?

Supreme Court: देशाचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सोमवारी शपथ घेतली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे भारताचे ५३वे सरन्यायाधीश असतील. देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना शपथ दिली. या कार्यक्रमास निवृत्त सरन्याायधीश भूषण गवई यांची उपस्थिती होती. यावेळी त्यांच्या कृतीने अनेकांच्या भूवया उंचावल्या..मावळते सरन्यायाधीश भूषण गवई हे सरन्यायाधीशांसाठी असलेल्या सरकारी गाडीतून शपथविधी सोहळ्यासाठी पोहोचले. मात्र कार्यक्रम संपला तेव्हा त्यांनी त्याच गाडीतून माघारी जाणं टाळलं. ते दुसऱ्या एका गाडीमधून परतले. नव्याने पदभार घेतलेल्या न्यायमूर्ती सूर्यकांता यांना अधिकृत वाहन उपलब्ध व्हावं, यासाठी गवई यांनी मोठेपणा दाखवून एक आदर्श घालून दिला. याबाबत गवई यांच्या कार्यालयातून अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेलं आहे..Nashik Municipal Election : नाशिक प्रभाग ७ मध्ये महायुतीचे राजकारण तापले! भाजप बालेकिल्ल्यात शिवसेनेच्या अजय बोरस्तेंना घेरण्यासाठी मोठी रणनीती.न्यायमूर्ती भूषण गवई हे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे नेतृत्व करणारे दुसरे दलित न्यायाधीश होते. यापूर्वी के.जी. बाळकृष्णन हे देशाचे सरन्यायाधीश होते. आधी वकिली आणि नंतर न्यायाधीश म्हणून कामकाज, असे चाळीस वर्षे न्यायव्यवस्थेत काम केल्याचं समाधान आहे, असं गवई कार्यक्रमात म्हणाले..सकाळीच झालेलं धर्मेंद्र यांचं निधन; घरून निघतानाच पार्थिव देहावर होते हार; हातात मडकं घेऊन जातानाचा व्हिडिओ व्हायरल .कोण आहेत न्यायमूर्ती सूर्यकांत?न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आजपर्यंत अनेक ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. यामध्ये कलम 370 रद्द करणे, बिहारमधील एसआयआर आणि पेगासस स्पायवेअर सारख्या प्रकरणांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा जन्म १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हरियाणातील हिसारमध्ये एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. त्यांनी १९८१ मध्ये हिसार येथील सरकारी महाविद्यालयातून पदवीपर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केलं. तसेच १९८४ मध्ये त्यांनी रोहतक येथील महर्षी दयानंद विद्यापीठातून कायद्याची पदवी प्राप्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.