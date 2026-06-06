CJI SuryaKant: लंडनमध्ये सूर्यकांत यांना विचारला असा प्रश्न की कार्यक्रमच थांबला; भारतीय उच्चायुक्तालयाची तीव्र प्रतिक्रिया

लंडनमध्ये भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या व्याख्यानादरम्यान एका महिलेने विचारलेल्या प्रश्नामुळे गदारोळ उडाला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला असून, त्यानंतर भारतीय उच्चायुक्तालयाने तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. ही घटना ४ जून २०२६ रोजी लंडन विद्यापीठाच्या बर्कबेक कॉलेजमध्ये घडली..व्याख्यानादरम्यान प्रश्नावरून वादसरन्यायाधीश सूर्यकांत सध्या युनायटेड किंगडमच्या दौऱ्यावर आहेत. बर्कबेक कॉलेजमध्ये ते ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा’ या विषयावर व्याख्यान देत होते. व्याख्यानानंतर झालेल्या प्रश्नोत्तर सत्रात प्रेक्षकांमधील एका महिलेने भारतातील असहमतीबाबत वाढत्या शत्रुत्वाच्या वातावरणाविषयी प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला.तिने, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कायदेतज्ज्ञ भारतात मतभेदांविरोधात वाढत्या विरोधाबाबत चिंता व्यक्त करत असल्याचे म्हटले. तसेच, हे शत्रुत्व सरन्यायाधीशांच्या अलीकडील भाषणांमधूनही दिसून येत असल्याचा दावा केला..मात्र, तिचा प्रश्न पूर्ण होण्यापूर्वीच मंचावरील निवेदकाने हस्तक्षेप केला. “माफ करा, हा प्रश्न मी घेऊ शकत नाही. तो आजच्या विषयाशी संबंधित नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याशी निगडित प्रश्न अपेक्षित आहेत,” असे निवेदकांनी सांगितले.या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. दुसऱ्या एका व्हिडिओ क्लिपमध्ये प्रेक्षकांमधील एका व्यक्तीने “कृपया आम्हाला थोडा आदर द्या,” असे म्हणत नाराजी व्यक्त केल्याचे ऐकू येते..भारतीय उच्चायुक्तालयाचा निषेधघटनेनंतर लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयाने अधिकृत निवेदन जारी केले. त्यात म्हटले आहे की, आयोजकांच्या निमंत्रणावरून सरन्यायाधीश व्याख्यानासाठी उपस्थित होते आणि भाषणानंतर अर्थपूर्ण चर्चा झाली. मात्र, एका व्यक्तीने कार्यक्रमात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला.श्रोत्यांचे असे बेशिस्त वर्तन अस्वीकार्य असल्याचे नमूद करत, सार्वजनिक चर्चांमध्ये आदरपूर्ण संवाद अपेक्षित असल्याचे उच्चायुक्तालयाने स्पष्ट केले. मतभेद हे लोकशाहीचे नैसर्गिक अंग असले तरी ते सभ्य आणि सन्मानपूर्वक पद्धतीने व्यक्त व्हायला हवेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे..पूर्वीच्या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर चर्चाही घटना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी १५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या एका वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवरही चर्चेत आली आहे. सुनावणीदरम्यान त्यांनी समाजातील व्यवस्थेवर सातत्याने हल्ला करणाऱ्यांचा उल्लेख करत ‘कॉक्रोच’ हा शब्द वापरला होता.त्यावेळी काही तरुण रोजगाराच्या अभावामुळे मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआय किंवा कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून सर्वांवर टीका करत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. मात्र, १६ मे रोजी त्यांनी स्पष्टीकरण देताना आपल्या विधानाचा काही माध्यमांनी विपर्यास केल्याचा आरोप केला. बनावट पदव्या घेऊन वकिली व्यवसायात प्रवेश करणाऱ्यांवर टीका करण्याच्या संदर्भात हे वक्तव्य केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..CJI SuryaKant : " तर दोष ब्राह्मणांचा नसून..."; CJI सूर्यकांत यांच्या नावाने पसरवलेल्या खोट्या पोस्टमुळे खळबळ, सरन्यायाधीश संतप्त!.‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ आणि न्यायालयीन याचिकाया वक्तव्यानंतर ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ या नावाने सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली. २५ मे रोजी एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सरन्यायाधीश आणि काही सोशल मीडिया संघटनांवर न्यायालयीन कार्यवाहीच्या रेकॉर्डिंगचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला.मात्र, सरन्यायाधीशांनी या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत, “हे इतके भावनिकपणे घेऊ नका. कोणतीही मोठी आणीबाणी निर्माण झालेली नाही,” असे निरीक्षण नोंदवले.दरम्यान, ६ जून रोजी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत मोठे आंदोलन आयोजित करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे..मोदींच्या नॉर्वे दौऱ्याशी तुलनादरम्यान, काही सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी या घटनेची तुलना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मे महिन्यातील नॉर्वे दौऱ्यातील एका प्रसंगाशी केली आहे.ओस्लो येथे झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेनंतर प्रश्नोत्तर सत्र न घेण्यात आल्याने पत्रकार हेले लिंग यांनी प्रश्न विचारण्याची परवानगी मागितली होती. त्यावेळी भारतीय अधिकाऱ्यांनी ही पूर्वनियोजित संयुक्त निवेदनाची पत्रकार परिषद होती, खुली प्रश्नोत्तर बैठक नव्हती, असे स्पष्टीकरण दिले होते..CJI Suryakant: ‘तारीख पे तारीख’ युग संपलं? सुप्रीम कोर्टाची हायकोर्टांसाठी नवी डेडलाइन, न्यायासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागणार नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.