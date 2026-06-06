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CJI SuryaKant: लंडनमध्ये सूर्यकांत यांना विचारला असा प्रश्न की कार्यक्रमच थांबला; भारतीय उच्चायुक्तालयाची तीव्र प्रतिक्रिया

Question During Justice Surya Kant’s London Lecture Triggers Diplomatic Response : सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या लंडन दौऱ्यातील वादग्रस्त प्रसंगाला ‘कॉक्रोच’ वक्तव्य, सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका आणि मोदींच्या नॉर्वे दौऱ्यातील प्रश्नोत्तर वादाशी जोडत सोशल मीडियावर नव्या चर्चांना उधाण
Question to Justice Surya Kant Sparks Uproar at London Event; Indian High Commission Condemns Disruption

Question to Justice Surya Kant Sparks Uproar at London Event; Indian High Commission Condemns Disruption

esakal

Sandip Kapde
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लंडनमध्ये भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या व्याख्यानादरम्यान एका महिलेने विचारलेल्या प्रश्नामुळे गदारोळ उडाला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला असून, त्यानंतर भारतीय उच्चायुक्तालयाने तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. ही घटना ४ जून २०२६ रोजी लंडन विद्यापीठाच्या बर्कबेक कॉलेजमध्ये घडली.

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