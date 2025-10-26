New CJI Appointment 2025 : कोण होणार देशाचे नवे सरन्यायाधीश? बीआर गवई यांनी केली नावाची घोषणा...

सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान सरन्यायाधीश बी. आर. गवई येत्या २३ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यांच्यानंतर नवे सरन्यायाधीश कोण होणार, याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे. नव्या सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्नदेखील सुरू झाले आहेत. अशातच आता नव्या सरन्यायाधीशांचे नाव समोर आले आहे. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी स्वतः नव्या सरन्यायाधीशांच्या नावाची घोषणा केली आहे. .कायद्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती केली जाते. त्यानुसार जस्टीस सूर्यकांत सध्या सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नावाची शिफारस विद्यमान सरन्यायाधीशांकडून करण्यात आली आहे..Appointment of Lokayukta: लोकायुक्त नियुक्तीसाठी सल्लामसलत प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवणार; CJI चंद्रचूड काय म्हणाले?.उद्या म्हणजेच सोमवारी अधिकृतपणे त्यांच्या नावाची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली जाणार असल्याचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी सांगितले. मी रविवारी संध्याकाळी दिल्लीत पोहोचणार आहे. त्यानंतर सोमवारी जस्टीस सूर्यकांत यांच्या नावाची अधिकृत शिफारस केली जाईल, असे ते म्हणाले. .सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर न्यायाधीशांना किती पगार असतो अन् कोणत्या सुविधा मिळतात?.जस्टीस सूर्यकांत हे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्यानंतर सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत. ते मूळचे हरियाणाचे असून त्यांचा जन्म एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील शिक्षक होते. त्यांनी यापूर्वी हरियाणाचे महाधिवक्ता म्हणूनही काम केले आहे. याशिवाय ते राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणाचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत. त्यांनी १९८४ मध्ये रोहतकमधून कायद्याची पदवी प्राप्त केली आहे. ते हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशही राहिले आहेत. आता २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ते सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.