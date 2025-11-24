देश

Chief Justice of India : न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी घेतली सरन्यायाधीशपदाची शपथ; छोट्या गावातील वकील ते देशातील सर्वोच्च पदाला गवसणी...

Justice Suryakant Takes Oath as 53rd Chief Justice of India : न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे मध्यवर्गीय कुटुंबातील असून त्यांनी छोट्या शहरातील वकिलीला सुरूवात केली. त्यांची आजवरची करकीर्द उल्लेखनिय राहिली आहे.
Shubham Banubakode
सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या निवृत्तीनंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आज सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतली आहे. ते भारताचे 53 वे सरन्यायाधीश बनले आहेत. राष्ट्रपतींच्या हस्ते आज त्यांना सरन्यायाधीश पदाची शपथ देण्यात आली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे मध्यवर्गीय कुटुंबातील असून त्यांनी छोट्या शहरातील वकिलीला सुरूवात केली. त्यांची आजवरची करकीर्द उल्लेखनीय राहिली आहे.

