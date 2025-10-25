कबाली हत्तीनं अडवला रस्ता, १८ तास वाहतूक ठप्प; वाहनांच्या रांगा, VIDEO VIRAL

जंगली हत्तीमुळे केरळमध्ये राज्य महामार्गावर तब्बल १८ तास वाहतूक ठप्प झाली होती. केरळच्या पलक्कड जिल्ह्यात ही घटना घडली. केरळमध्ये प्रसिद्ध असलेल्या कबाली हत्तीने रस्त्यावर येत एक झाड पाडलं. हत्ती दुपारी साडे तीन वाजण्याच्या सुमारास महामार्गावर आला होता. त्यानंतर त्यानं ताडाचं झाड पाडलं आणि वाहतूक ठप्प झाली. यामुळे अनेक किलोमीटरपर्यंत रस्त्याच्या दुतर्फा रांगा लागल्या होत्या..कबाली हत्ती राज्य महामार्गाच्या एका अरुंद मार्गावर मधोमध उभा राहिल्यानं वाहतूक ठप्प झाली. कारमधील लोकांनी त्याला जंगलात पळवून लावण्याचा प्रयत्न केला. हत्तीचे अनेक फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत. हत्ती रस्त्यावर वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या गाड्यांजवळ जात होता. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. हत्तीने अनेक गाड्यांना धडक देत त्या उलथवण्याचा प्रयत्न केला. गाड्यांच्या बाजूने आणि रस्त्यावरच हत्ती १८ तास फिरत होता..आमदार काकांनी केला ठेकेदार पुतण्याचा पर्दाफाश, बनावट कागदपत्रे जोडून जिल्हा परिषदेची फसवणूक; गुन्हा दाखल.अथिरापिल्ली-मलक्कप्पारा आंतरराज्य मार्गावर ६ किमीपर्यंत रांगा लागल्या होत्या. हा महामार्ग ८६ किमी लांब असून तो केरळ आणि तामिळनाडुला जोडणारा आहे. या रस्त्यावर जंगली प्राण्यांचा वावर असल्याचे बोर्डही लावण्यात आले आहेत. महामार्गावर हत्ती आल्यानं वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. काही लोक गाडीतून उतरून नेमकं काय झालंय हे पाहण्यासाठी रस्त्यावर आले होते. कबाली हत्ती हा स्थानिक लोकांसाठी ओळखीचा आहे. त्यानं अनेक ठिकाणी पिक उद्ध्वस्त केल्यानं आणि शेतीत धुमाकूळ घातल्यानं त्याचं नाव कबाली ठेवलं आहे..वन अधिकाऱ्यांना हत्तीने रस्ता अडवल्याची माहिती मिळताच ते घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी हत्तीला जंगलात हुसकावण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी हत्तीच्या हल्ल्यातून वन अधिकारी थोडक्यात बचावले. कबालीने २०२२ मध्ये एका जीपवर हल्ला केला होता. तर एका रुग्णवाहिकेला रोखलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.