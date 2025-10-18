Kaneri Math Swami Controversy : 'कणेरी मठाच्या काडसिद्धेश्वर स्वामींना कर्नाटकात प्रवेश बंदी घाला'; लिंगायत संघटनेची मागणी, काय आहे प्रकरण?

कणेरी मठाचे स्वामी 'बसव संस्कृती अभियान' विरोधी वक्तव्य केले.बेळगाव लिंगायत संघटनेने स्वामींवर कठोर कारवाई आणि प्रवेश बंदी मागितली.जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शन आणि निवेदन सादर केले..बेळगाव : कणेरी मठाचे काडसिद्धेश्वर स्वामींनी ‘बसव संस्कृती अभियान’ तथा लिंगायत मठाधीश आणि स्वामींच्या विरोधात (Kaneri Math Swami Controversy) आक्षेपार्ह वक्तव्य केले आहे. यामुळे सामाजिक शांततेला धक्का पोहोचला असून, स्वामींना कर्नाटक राज्यासह बेळगाव जिल्ह्यात प्रवेश बंदी घालावी, अशी मागणी बेळगाव जिल्हा लिंगायत संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. .तसेच कणेरी मठाच्या स्वामी विरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जिल्ह्यातील लिंगायत संघटनेच्या वतीने (Belgaum Lingayat Organization) करण्यात आली आहे. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (ता. १७) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. कर्नाटक सरकारने मागील वर्षी विश्वगुरू बसवाण्णा यांची ‘कर्नाटकाचे सांस्कृतिक नेते’ म्हणून घोषणा केली आहे..Mandsaur College Scandal : महाविद्यालयात धक्कादायक प्रकार; मुलींचे कपडे बदलतानाचे व्हिडिओ शूट करणाऱ्या तिघांना अटक, निघाले ABVP चे पदाधिकारी.या घोषणेच्या वर्षपूर्तीनिमित्त राज्यातील विविध लिंगायत मठाधीशांच्या वतीने १ सप्टेंबर ते ५ ऑक्टोबरपर्यंत राज्यभरातील सर्व केंद्रामध्ये ‘बसव संस्कृती अभियान’ कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात कणेरी मठाचे काडसिद्धेश्वर स्वामींनी आक्षेपार्ह वक्तव्य केले आहे. या वक्तव्यामुळे समाजात अशांतता पसरण्याचा धोका असून, समाज बांधवात संतापची लाट उसळली आहे. यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेला धक्का पोहोचण्याची शक्यता आहे. कणेरी मठाच्या स्वामींचे वक्तव्य संकुचित मनोवृत्तीचे असून, बसवतत्त्व आणि लिंगायत विरोधी आहे..लिंगायत मठाधीश तथा बसव संस्कृतीला विरोध करताना त्यांनी अनेक खोटे आरोप करून लिंगायत समाजाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यभरातील लिंगायत संघटना आणि मठाधिशांच्या वतीने या वक्तव्याचा निषेध नोंदवला जात आहे. यासाठी स्वामींना कर्नाटक राज्यासह बेळगाव जिल्ह्यात प्रवेश बंदी घालावी, आणि त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. लिंगायत संघटनेचे अध्यक्ष बसवराज रोट्टी यांच्यासह मुरगेप्पा बाळी, इराण्णा देयण्णवर, मुरगेश शिवपुजी, सतीश चौगला यांच्यासह पदाधिकारी आणि समाज बांधव, यावेळी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.