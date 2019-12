CAA विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांवर कंगना भडकली, म्हणाली...

नवी दिल्ली : नागरिकत्त्व सुधारणा कायद्याला देशभरातून विरोध होत असतानाच बॉलिवूड कलाकारही यावर भाष्य करताना दिसत आहेत. आता अभिनेत्री कंगना राणावत हिनेही सार्वजनिक मालमत्तांच्या नुकसानाविरोधात भाष्य केले आहे.

'देशातील तीन ते चार टक्के लोक कर भरतात आणि यावरच बाकीचे सारे अवलंबून आहेत. त्यामुळे बसेस आणि रेल्वेची जाळपोळ करून देशातील अशांतता माजवण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला, असा प्रश्न नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्याविरोधात हिंसक आंदोलन करणाऱ्यांना अभिनेत्री कंगना रणावत यांनी विचारला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आपल्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांवर सत्ता मिळवल्यानंतर त्याची पूर्तता सत्ताधारी करत असतील, तर ती लोकशाही नाही का, असाही प्रश्न कंगनाने उपस्थित केला आहे.

Kangana Ranaut on #CitizenshipAct: When you protest, the first thing that's imp is that you don't turn violent. In our population, only 3-4% ppl pay tax, others are actually dependent on them. So, who gives you the right to burn buses, trains & to create ruckus in the country? pic.twitter.com/NOUgiHGWhT

— ANI (@ANI) December 23, 2019