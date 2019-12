विद्यार्थी आंदोलनावरून पुलकित भडकला; निर्मात्याला म्हणाला 'पुन्हा भेटूही नका'

नवी दिल्ली : जामिया इस्लामिया लाठीचार्ज प्रकरण दररोज वेगळे वळण घेत आहे. येथील विद्यार्थ्यांवर केलेल्या लाठीचार्जचा निषेध देशभरातून होत असतानाच, सोशल मीडियावरही त्याचे पडसाद दिसून येत आहेत. बॉलिवूड कलाकार-दिग्दर्शकांनीही या आंदोलनात उडी घेतली आहे. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या विषयावरून वाद-विवाद होताना दिसत आहेत. अशातच अभिनेता पुलकित सम्राट आणि निर्माते अशोक पंडित यांचे ट्विटरवॉर व्हायरल होत आहे. त्यांचे हे भांडण इतके व्हायरल झाले की, ट्विटरवर #Pulkit हा हॅशटॅग ट्रेंड होत आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

The act of #JamiaMilia students is #Barbaric #Undemocratic & #Unsecular & hence actn shld b taken against them. Nobody is above law. India is a great country & will remain to be so under @narendramodi ‘s regime. Students can’t behave like goons. #Unity #IStandWithDelhiPolice https://t.co/GcFdaK2aZp

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) December 17, 2019