Ranya Rao Gold Smuggling Case : 89 कोटींचा दंड अन् 244 कोटींची कारवाई! कन्नड अभिनेत्री रन्या राव सोन्याच्या तस्करी प्रकरणात अडकली, 399 पानांचा आदेश जारी

बंगळूर : दुबईहून भारतात सोन्याची तस्करी केल्याच्या प्रकरणात कन्नड अभिनेत्री रन्या राव हिला सीमाशुल्क विभागाने (कस्टम्स) ८९ कोटींचा दंड ठोठावला आहे. या प्रकरणात रन्या रावसह चार आरोपींना एकूण २४४ कोटींहून अधिक दंड ठोठावला. कस्टम्स विभागाचे संयुक्त संचालक संदीप यांनी या संदर्भात ३९९ पानांचा सविस्तर आदेश जारी केला असून दंडाची रक्कम भरण्यासाठी रन्या राव हिला अधिकृत नोटीस बजावली आहे..रन्या राव ही निवृत्त पोलिस महासंचालक (डीजीपी) रामचंद्र राव यांची सावत्र मुलगी आहे. कस्टम्स विभागाच्या तपासानुसार, ७ मार्च २०२४ ते १८ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत रन्या राव हिने सहआरोपींच्या मदतीने दुबईहून सुमारे ११३ किलो सोन्याची बेकायदा तस्करी केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी तरुण कोंडारू राजू याच्यासह अन्य आरोपींचाही सोन्याच्या तस्करीत सहभाग असल्याचा आरोप आहे..विमानतळावर १४.२१३ किलो सोने जप्ततीन मार्च २०२५ रोजी रन्या राव दुबईहून बंगळूरच्या केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आली असता महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या (डीआरआय) अधिकाऱ्यांनी तिला अडवून तपासणी केली. यावेळी तिच्याकडे १४.२१३ किलो सोने आढळले. त्यानंतर तिला अटक केली आणि परप्पन अग्रहार मध्यवर्ती कारागृहात पाठविले..Ravi Patil FIR : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मतदारांची नावे वगळल्याप्रकरणी भाजप नेते डॉ. रवी पाटील यांच्यासह 20 जणांवर गुन्हा दाखल, पोलिसांची मोठी कारवाई.चार आरोपींना २४४ कोटींचा दंडतरुण कोंडारू राजू ४९.५१ कोटी, साहिल जैन ५३.०६ कोटी, भरतकुमार जैन ५३.०६ कोटी, रन्या राव ८९ कोटी रुपये असा कस्टम्स विभागाने या प्रकरणातील चार आरोपींना दंड ठोठावला. या चौघांना मिळून एकूण २४४ कोटींहून अधिक दंड ठोठावला आहे..संपूर्ण माहिती नाही : प्रियांक खर्गेदरम्यान, रन्या राव हिला ८९ कोटींचा दंड ठोठावल्याच्या आदेशाची संपूर्ण माहिती अद्याप आपल्याला मिळालेली नाही, असे गृहमंत्री प्रियांक खर्गे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.