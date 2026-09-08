करोडपती सासऱ्याने असं काय केलं की ३० वर्षीय सुनेनं थेट रचला कट, ६ लाखांची सुपारी देत संपवलं; धक्कादायक माहिती उघड

कानपूरमधील करोडपती औषध व्यावसायिक विनीत मिनोचा यांच्या हत्या प्रकरणानं चांगलीच खळबळ उडाली आहे. सुरुवातीला अज्ञात व्यक्तींनी त्यांची हत्या केल्याचं समोर आलं होतं. मात्र, पोलिसांच्या तपासात या प्रकरणाला वेगळंच वळण मिळालं आहे. याप्रकरणी त्यांच्या सुनेची भूमिका संशयास्पद असल्याची माहिती समोर आली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनेच्या रात्री शालू, तिचा पती सुब्रत आणि त्यांचा सहा वर्षांचा मुलगा पार्टीसाठी घराबाहेर गेले होते. त्यानंतर काही वेळातच दोन संशयित व्यक्ती फ्लॅटमध्ये जाताना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाल्या. पोलिसांच्या मते, हे दोघे बराच वेळ घरात लपून बसले होते. विनीत घरी परतल्यानंतर काही वेळातच त्यांच्यावर चाकूने हल्ला करण्यात आला..अमली पदार्थांची टीप दिल्याच्या संशयातून नगरसेवकाच्या घरावर गोळीबार; ७ आरोपी अटकेत, ५० हजारांची घेतली होती ‘सुपारी’ .या प्रकरणात विनीत यांच्या घरी काम करणाऱ्या एका माजी नोकराचाही हात असल्याचं तपासातून समोर आलं आहे. सुमारे सहा वर्षांपूर्वी चोरीच्या आरोपानंतर त्याला कामावरून काढण्यात आलं होतं. मात्र, घराची रचना, कुटुंबाची माहिती आणि त्यांच्या हालचालींची त्याला कल्पना असल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. एवढंच नाही, तर त्याच्याकडे घराची डुप्लिकेट चावी असल्याचंही तपासात समोर आलं आहे..Pune Crime : व्यावसायिकाकडील एक कोटींची रोकड लूटण्याचा प्रयत्न; प्रसंगावधानामुळे चोरट्यांचा डाव फसला.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विनीत हे मुलाच्या आणि सुनेच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवत होते. यामुळे कुटुंबात नाराजी निर्माण झाली होती. याच कारणातून हत्येची कथित सुपारी दिल्याचा पोलिसांचा संशय आहे. या हत्येसाठी आरोपींना सहा लाख रुपये देण्याचं ठरल्याची माहितीही तपासात समोर आली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून, हत्येमागचं नेमकं कारण आणि आरोपींची भूमिका तपासानंतर स्पष्ट होईल अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.