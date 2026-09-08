देश

करोडपती सासऱ्याने असं काय केलं की ३० वर्षीय सुनेनं थेट रचला कट, ६ लाखांची सुपारी देत संपवलं; धक्कादायक माहिती उघड

Crorepati Pharma Trader Vineet Minocha Murder : पोलिसांच्या तपासात या प्रकरणाला वेगळंच वळण मिळालं आहे. याप्रकरणी त्यांच्या सुनेची भूमिका संशयास्पद असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Crorepati Pharma Trader Vineet Minocha Murder

Crorepati Pharma Trader Vineet Minocha Murder

esakal

Shubham Banubakode
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कानपूरमधील करोडपती औषध व्यावसायिक विनीत मिनोचा यांच्या हत्या प्रकरणानं चांगलीच खळबळ उडाली आहे. सुरुवातीला अज्ञात व्यक्तींनी त्यांची हत्या केल्याचं समोर आलं होतं. मात्र, पोलिसांच्या तपासात या प्रकरणाला वेगळंच वळण मिळालं आहे. याप्रकरणी त्यांच्या सुनेची भूमिका संशयास्पद असल्याची माहिती समोर आली आहे.

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