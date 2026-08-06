देश

२२ दिवसांपूर्वी उद्घाटन, एक्सप्रेसवे खचला; पॅचवर्क सुकवण्यासाठी लावले १० पंखे, VIDEO VIRAL

Kanpur Lucknow Expressway Damage कानपूर लखनऊ एक्सप्रेसवे खचल्यानं त्याच्या दुरुस्तीचं काम सुरू आहे. दरम्यान, एनएचएआयने पॅचवर्क सुकवण्यासाठी १० पंखे लावल्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
Kanpur Lucknow Expressway Damage

Kanpur Lucknow Expressway Damage

Esakal

सूरज यादव
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कानपूर लखनऊ एक्सप्रेसवेच्या कामाच्या दर्जावरून आता राजकारण रंगण्याची शक्यता आहे. समाजवादी पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी महामार्गाच्या देखभाल दुरुस्तीच्या कामाचा व्हिडीओ पोस्ट करत भाजप सरकारवर टीका केलीय. अवघ्या काही दिवसांपूर्वी उद्घाटन झालेल्या रस्त्याची इतक्यात दुरुस्ती करण्याची वेळ का आली असा प्रश्न अखिलेश यादव यांनी विचारला. इतकंच नाही तर दुरुस्तीवेळी रस्ता सुकवण्यासाठी पंखे लावल्याच्या मुद्द्यावरूनही बांधकाम कंपनीवर निशाणा साधला.

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