२२ दिवसांपूर्वी उद्घाटन, एक्सप्रेसवे खचला; पॅचवर्क सुकवण्यासाठी लावले १० पंखे, VIDEO VIRAL

कानपूर लखनऊ एक्सप्रेसवेच्या कामाच्या दर्जावरून आता राजकारण रंगण्याची शक्यता आहे. समाजवादी पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी महामार्गाच्या देखभाल दुरुस्तीच्या कामाचा व्हिडीओ पोस्ट करत भाजप सरकारवर टीका केलीय. अवघ्या काही दिवसांपूर्वी उद्घाटन झालेल्या रस्त्याची इतक्यात दुरुस्ती करण्याची वेळ का आली असा प्रश्न अखिलेश यादव यांनी विचारला. इतकंच नाही तर दुरुस्तीवेळी रस्ता सुकवण्यासाठी पंखे लावल्याच्या मुद्द्यावरूनही बांधकाम कंपनीवर निशाणा साधला. .उन्नावमध्ये कानपूर लखनऊ महामार्गावर काही भाग खचल्यानं त्याची दुरुस्ती केली जात आहे. याचं काम वेगाने सुरू आहे. दरम्यान, दुरुस्ती सुरू असताना केलेलं पॅचवर्क लवकर सुकवण्यासाठी दहा पंखे लावण्यात आले आहेत. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..अतिक अहमदच्या धाकट्या लेकासह दोघांचा अपघातात मृत्यू, तुरुंगातल्या भावाला भेटून परतताना दुर्घटना.अखिलश यादव यांनी सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत म्हटलं की, उद्घाटनानंतर काही दिवसातच रस्त्याच्या दुरुस्तीची वेळ आलीय. त्यांनी बांधकामाच्या गुणवत्तेवर आणि महामार्गाच्या दर्जावर प्रश्न उपस्थित केले. हा प्रश्न फक्त बांधकामाचा नाही तर सरकारच्या कार्यप्रणालीवर शंका उपस्थित करणारा आहे असंही अखिलेश यादव यांनी म्हटलंय..लखनऊ कानपूर एक्सप्रेस वेचं उद्घाटन २२ दिवसांपूर्वी झालंय. त्यानंतर महामार्ग खचल्यानं कामाच्या दर्जावर टीका केली जात आहे. एनएचएआयकडून रस्त्याचं पॅचवर्क केलं जात आहे. पावसाच्या पाण्यामुळे काम थांबू नये यासाठी रस्त्यावर १० मोठे पंखे लावण्यात आले आहेत. एनएचएआयने दावा केला की पंखे लावल्यानं दुरुस्तीचं काम लवकर होईल आणि रस्ता पुन्हा वाहतुकीसाठी सुरू होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.