धक्कादायक! वार्मर मशीनमध्ये बाळ विसरलं, तडफून-तडफून जीव गेला; हॉस्पिटल स्टाफचा बेजबाबदारपणा

नवी दिल्लीः शालू नावाच्या एका महिलेने रविवारी सायंकाळी एका बाळाला जन्म दिला. बाळाची तब्येत उत्तम होती. रुग्णालयाच्या परिचारिकांनी बाळाला थंडी लागू नये म्हणून आयसीयूतल्या वार्मर मशीनमध्ये ठेवलं होतं. मात्र त्यानंतर त्यांचं बाळाकडे दुर्लक्ष झालं आणि त्याचा होरपळून मृत्यू झाला..ही दुर्दैवी घटना कानपूरच्या बिठूर भागातल्या राजा नर्सिंग होममध्ये घडली आहे. बाळाचं शरीर काळं पडलं होतं. त्याने तडफून तडफून जीव दिला. या घटनेमुळे संताप व्यक्त होतोय. मुलीच्या जन्मानंतर कुटुंबामध्ये आनंदाचं वातावरण होतं. परंतु हॉस्पिटल स्टाफच्या बेजबाबदारपणामुळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला..घटना घडली तेव्हा रुग्णालयाकडून कुटुंबाला माहिती दिली जात नव्हती. कुटुंबातील सदस्यांनी बाळाला बघण्याचा हट्ट धरला तेव्हा परिचारिका ते टाळत होत्या. संशय आल्याने नातेवाईक आयसीयूमध्ये घुसले तेव्हा बाळाचं डोकं आणि हात गंभीररित्या होरपळलेले होते. या घटनेनंतर रुग्णालयात गोंधळाची परिस्थिती उद्भवली. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचं लक्षात येताच डॉक्टर विवेक मिश्रा आणि सगळ्या स्टाफने रुग्णालयातून पलायन केलं..घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी रुग्णालयाकडे धाव घेतली. डीसीपी एसएम कासिम आबिदी म्हणाले की, बाळाचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवलेला आहे. रुग्णालयाच्या आयसीयूला सील ठोकण्यात आलेलं असून आरोग्य विभागाला यासंबंधी सूचना देण्यात आल्या आहेत. नातेवाईकांच्या तक्रारीवरुन कठोर कारवाई केली जाईल, असं पोलिसांनी सांगितलं..