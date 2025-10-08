Kanpur Mishri Bazaar blast : कानपूरच्या मिश्री बाजारात मशिदीजवळ भीषण धमाका; दोन स्कुटरमध्ये झालेल्या स्फोटात सहा जण गंभीर जखमी

Massive explosion in Kanpur’s Mishri Bazaar : उत्तर प्रदेशातील कानपूरमधील मूलगंज पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या मिश्री बाजारात आज (बुधवार) संध्याकाळनंतर झालेल्या स्फोटामुळे एकच खळबळ उडाली. प्राप्त माहितीनुसार हा स्फोट एका मशिदीजवळ झाला आहे. स्फोटाचा आवाज इतका मोठा होता की तो जवळपास अर्धा किलोमीटरपर्यंत ऐकू गेला. स्फोट घडल्यानंतर बाजारात एकच गोंधळ उडाला आणि पळापळ सुरू झाली, यामुळे चेंगराचेंगरी देखील झाली, लोक सुरक्षित ठिकाणी लपण्यासाठी धावत होते.
स्फोटाची तीव्रता एवढी भीषण होती की, त्याच्या हादऱ्याने जवळपासच्या अनेक दुकानांच्या आणि घरांच्या भिंतींनाही तडे गेले. तर हाती आलेल्या माहितीनुसार या घटनेत एका महिलेसह एकूण सहा जण जखमी झाले आहेत. या सर्व जखमींना तातडीने उर्सुला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, दोन्ही स्कूटरमध्ये ठेवलेल्या वस्तूमुळे स्फोट झाल्याचा पोलिसांचा अंदाज आहे. संशयास्पद वस्तू, वाहनाच्या बॅटरीचा स्फोट किंवा काही घातपाताचा कट यासह सर्व शक्यता पोलिस तपासत आहेत. तसेच घटनास्थळी फॉरेन्सिक टीम उपस्थित असून तपास करत आहे.
स्फोटाची माहिती मिळताच कानपूरच्या अनेक वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. शिवाय, या परिसरात बॉम्ब निकामी करणाऱ्या पथकासह मोठ्याप्रमाणात पोलिस तैनात करण्यात आले आहेत. पोलिसांनी संपूर्ण परिसरात कडक बंदोबस्त तैनात केला असून, कसून तपास सुरू आहे.
सहपोलिस आयुक्त आशुतोष कुमार यांनी या घटनेबाबत माहिती देताना सांगितले की, "मूलगंज पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मिश्री बाजार परिसरात उभ्या केलेल्या दोन स्कूटरमध्ये आज स्फोट झाला. ही घटना संध्याकाळी सव्वासातच्या सुमारास घडली. या घटनेत एकूण सहा जण जखमी झाले आहेत. सर्वांवर सध्या उपचार सुरू आहेत आणि त्यांची प्रकृती धोक्याबाहेर आहे."
