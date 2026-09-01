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Kanpur OEF चा भारतीय जवानांसाठी नवा अविष्कार; सैन्यासाठी तयार केले ३ खास हाय-टेक बूट! दगडधोंडे अन् चिखलातही मजबूत पकड

Kanpur OEF Develops Three New Army Boot Designs: कानपूरच्या OEFने भारतीय लष्करासाठी तीन अत्याधुनिक बूट विकसित केले आहेत. खडकाळ, चिखलयुक्त आणि कठीण भूभागासाठी तयार केलेल्या १५ हजार जोड्यांची फील्ड ट्रायल सुरू आहे.
Kanpur OEF

Kanpur OEF Army Boots

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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देशाच्या सीमांवर प्रतिकूल हवामान आणि कठीण भौगोलिक परिस्थितीत सेवा बजावणाऱ्या भारतीय लष्कराच्या जवानांसाठी कानपूरच्या ऑर्डनन्स इक्विपमेंट फॅक्टरीने (OEF) तीन अत्याधुनिक प्रकारचे बूट विकसित केले आहेत. जवानांची सुरक्षितता, आराम आणि खडतर भूभागावर मजबूत पकड लक्षात घेऊन या बुटांची रचना करण्यात आली आहे.

या तिन्ही प्रकारच्या प्रत्येकी ५ हजार जोड्या, म्हणजेच एकूण १५ हजार जोड्या लष्कराकडे फील्ड ट्रायलसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत. चाचणी यशस्वी झाल्यानंतर अंतिम ऑर्डर मिळताच त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू करण्याची तयारी OEFने केली आहे.

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