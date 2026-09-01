Kanpur OEF चा भारतीय जवानांसाठी नवा अविष्कार; सैन्यासाठी तयार केले ३ खास हाय-टेक बूट! दगडधोंडे अन् चिखलातही मजबूत पकड

देशाच्या सीमांवर प्रतिकूल हवामान आणि कठीण भौगोलिक परिस्थितीत सेवा बजावणाऱ्या भारतीय लष्कराच्या जवानांसाठी कानपूरच्या ऑर्डनन्स इक्विपमेंट फॅक्टरीने (OEF) तीन अत्याधुनिक प्रकारचे बूट विकसित केले आहेत. जवानांची सुरक्षितता, आराम आणि खडतर भूभागावर मजबूत पकड लक्षात घेऊन या बुटांची रचना करण्यात आली आहे.या तिन्ही प्रकारच्या प्रत्येकी ५ हजार जोड्या, म्हणजेच एकूण १५ हजार जोड्या लष्कराकडे फील्ड ट्रायलसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत. चाचणी यशस्वी झाल्यानंतर अंतिम ऑर्डर मिळताच त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू करण्याची तयारी OEFने केली आहे..ऑलिव्ह ग्रीन बूटमध्ये अनेक विशेष वैशिष्ट्येOEFचे चीफ जनरल मॅनेजर डॉ. अनिल रंगा यांच्या माहितीनुसार, लष्कराच्या गरजेनुसार तज्ज्ञ आणि व्यावसायिक भागीदारांच्या मदतीने हे तीन नवीन डिझाइन्स विकसित करण्यात आले आहेत.ऑलिव्ह ग्रीन लेदर बूट लष्कराच्या वर्दीच्या रंगाशी जुळणाऱ्या ऑलिव्ह ग्रीन रंगात तयार करण्यात आला आहे. यात प्रीमियम फुल-ग्रेन लेदरचा वापर करण्यात आला असून तो पाणी आणि तेलाला प्रतिरोधक आहे. बुटाच्या तळव्यामध्ये अँटी-स्लिप तंत्रज्ञान देण्यात आले आहे.याशिवाय शॉक ॲब्जॉर्पशन, घोट्याला अतिरिक्त आधार, हवा खेळती राहण्यासाठी इनर लाइनिंग आणि उष्णतारोधक सोल यांसारखी वैशिष्ट्येही देण्यात आली आहेत..Operation Tiger: उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का? १४ आमदार शिंदे गटात जाणार; मातोश्रीवर तातडीची बैठक.खडकाळ भागासाठी स्वॅड लेदर बूटदुसरा प्रकार स्वॅड लेदर बूट आहे. यात १८ ते २० मिमी प्रीमियम स्वॅड लेदरचा वापर करण्यात आला आहे. खडकाळ, चिखलयुक्त आणि निसरड्या भूभागावर जवानांना चांगली पकड मिळावी, यासाठी बुटाचा सोल विशेष पद्धतीने तयार करण्यात आला आहे.दैनंदिन वापरासोबतच कठीण भौगोलिक परिस्थितीतही हा बूट उपयुक्त ठरण्याची अपेक्षा आहे..ब्लॅक लेदर बूटमध्ये अँटी-स्लिप तंत्रज्ञानतिसरा प्रकार ब्लॅक लेदर बूट आहे. प्रीमियम फुल-ग्रेन लेदरपासून तयार करण्यात आलेला हा बूट पाणी आणि तेलाला प्रतिरोधक आहे.जवानांच्या घोट्याला दुखापत होऊ नये यासाठी हाय-ग्रिप पॅटर्न आणि अँटी-स्लिप तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे विविध प्रकारच्या भूभागावर चालताना स्थिरता मिळण्यास मदत होणार आहे..उणे ५० अंश तापमानापासून वाळवंटापर्यंत वापराची तयारीअत्यंत प्रतिकूल हवामानात वापरता येणाऱ्या बुटांच्या निर्मितीचा OEFला आधीपासूनच अनुभव आहे. सियाचीनसारख्या बर्फाळ भागात तैनात जवानांसाठी उणे ५० अंश सेल्सिअस तापमानात टिकणारे विशेष बूट यापूर्वी विकसित करण्यात आले आहेत.नवीन बुटांची रचना सामान्य मैदानी भागांसोबतच खडकाळ आणि उष्ण वातावरणातील वापर लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे..Maratha Reservation: मनोज जरांगेंचे उपोषण चौथ्या दिवशीही सुरू; वैद्यकीय तपासणीस नकार, डॉक्टरांचे पथक परतले.१५ हजार जोड्यांची फील्ड ट्रायलया तीन मॉडेल्सच्या १५ हजार जोड्या लष्कराकडे चाचणीसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्ष तैनातीच्या परिस्थितीत बुटांची टिकाऊपणा, पकड, आराम आणि कार्यक्षमता तपासली जाणार आहे.OEFने यापूर्वीही मोठ्या प्रमाणावर लष्करासाठी बूट पुरवले आहेत. मागील वर्षी कारखान्याने लष्कराला सुमारे ७.५ लाख बूट, तर नौदलाला १ लाखांहून अधिक बूट पुरवल्याची माहिती देण्यात आली आहे.फील्ड ट्रायलनंतर लष्कराकडून अंतिम मंजुरी आणि ऑर्डर मिळाल्यास या नव्या बुटांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू केले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.