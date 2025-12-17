संतापजनक! मुलाच्या प्रेमप्रकरणाचा आईवर काढला राग; भररस्त्यातून केस धरून ओढत नेत बुटांनी मारहाण

Kanpur Viral Video : उत्तर प्रदेशच्या कानपूर देहात जिल्ह्यातील रसूलाबाद परिसरातील उसरी गावातून समोर आलेल्या एका व्हिडिओमुळे संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये रस्त्यावर एका महिलेसोबत अमानुष वर्तन करण्यात येत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. या घटनेमुळे कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे..महिलेचे केस धरून ओढलेव्हायरल व्हिडिओमध्ये एक तरुण आणि एक तरुणी मध्यमवयीन महिलेला मारहाण करताना दिसताहेत. तरुणी महिलेला केस धरून ओढत असल्याचे, तर तरुण तिच्यावर वारंवार हल्ला करत असल्याचे दृश्य आहे. महिलेनं स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तिला कुणाचीही मदत मिळाली नाही. घटनेदरम्यान उपस्थित असलेले नागरिक मदतीला धावून न जाता केवळ व्हिडिओ शूट करत असल्याचे दिसतेय..प्रेमसंबंधातून उफाळला वादमाहितीनुसार, दोन कुटुंबांतील एका मुला-मुलीच्या प्रेमसंबंधातून हा वाद उफाळून आला. पीडित महिलेचे नाव सीता असून, ११ डिसेंबर रोजी तिचा मुलगा रिंकू याने त्याच गावातील रामनरेशच्या मुलीला घेऊन गेल्याची माहिती आहे. त्यानंतर मुलीच्या वडिलांनी रिंकूविरोधात अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला..मुलगा सापडला नाही, आईला केलं लक्ष्यपोलिस आणि मुलीचे कुटुंब रिंकूचा शोध घेत असताना तो सापडला नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या मुलीच्या कुटुंबीयांनी रिंकूची आई सीता हिलाच लक्ष्य केले. याच दरम्यान ही मारहाणीची घटना घडली आणि तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला..पोलिसांची तत्काळ कारवाईव्हिडिओ व्हायरल होताच पोलिस यंत्रणा सक्रिय झाली. प्रकरण गांभीर्याने घेत तपास सुरू करण्यात आला. अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक राजेश पांडे यांनी सांगितले की, मुलीच्या अपहरणाबाबत आधीच गुन्हा दाखल आहे. त्याच वादातून सीतावर हल्ला करण्यात आला. व्हिडिओतील महिला सीताच आहे की अन्य कोणी, याची पडताळणी सुरू असून मुख्य आरोपी रामनरेश याला ताब्यात घेण्यात आले आहे. उर्वरित संशयितांचा शोध सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.