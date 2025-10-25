Crime News : मुलगाच हवा! महिलेचा दोन वेळा गर्भपात, सासरा अन् दीरासोबत बळजबरी संबंध ठेववण्यासाठी दबाव...

हुंडा आणि मुलगा हवा म्हणून महिलेचा अमानुष छळ करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. इतकच नाही तिच्यावर सारसा आणि दीराबरोबर संबंध ठेवण्यासाठी दबावही टाकण्यात आला. उत्तर प्रदेशातील कानपूरमध्ये ही घटना घडली. याप्रकरणी महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी सासरच्या मंडळीविरोधात गुन्हा दाखल केला असून सात जणांना अटक केली आहे. तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, मेहक असं या महिलेचं नाव आहे. २०२१ मध्ये तिचा विवाह झाला होता. विवाहानंतर काही दिवसांतच सासरच्या मंडळींनी तिच्याकडे लाखो रुपये आणि लग्झरी गाडीची मागणी केली. मात्र, मेहकने स्पष्ट नकार दिल्यानंतर तिचा मानसिक आणि शारीरिक छळ सुरु करण्यात आला. बऱ्याचवेळा तिला मारहाणही करण्यात आली. अशातच तिला मुलगी झाल्यानंतर हा छळ आणखी वाढला..Wardha Crime : 25 वर्षीय तरुणाने शेतातील झाडाला टी-शर्टने घेतला गळफास; लग्नासाठी पैसे नसल्याने होता तणावात.पहिली मुलगी झाल्याने सासू आणि नणंदेने काही दिवसांनंतर दुसऱ्या अपत्यासाठी तिच्यावर दबाव टाकला. यावेळी मुलगा हवा असा तगादा त्यांनी लावला. दुसऱ्यांदा गरोदर राहिल्यानंतर तिला लिंगपरीक्षण करण्यास सांगण्यात आलं. यात तिच्या गर्भात मुलगी असल्याचं समजलं. त्यानंतर त्यांनी तिच्यावर गर्भपात करण्यासाठी दबाव टाकला. इतकच नाही तर तिसऱ्यांदा गर्भवती राहिल्यानंतरही तिला गर्भपात कऱण्यास सांगण्यात आलं..Nashik Crime : 25 वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअरनं उचललं टोकाचं पाऊल; सचिनने पुण्यात सिनेमा सृष्टीतही केलं होतं काम.धक्कादायक बाब दोन वेळा गर्भपात झाल्यानंतर आता मुलगा हवा असेल तर सासरा किंवा दीराबरोबर शारीरिक संबंध ठेव असं तिच्या सासुने सांगितलं. मेहकने केलेल्या तक्रारीनुसार सासरा आणि दीराने अनेकदा तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. तिने याची तक्रार पतीकडे केली. मात्र, त्याने सारऱ्याच्या बाजुने उभ राहत पत्नीच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केलं. तसेच तिला आणि तिच्या लहान मुलीला घरातून बाहेर काढलं. त्यामुळे मेहक माहेरी जाऊन राहू लागली. मेहकच्या तक्रारीनंतर सारसच्या मंडळीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच सात जणांना अटक करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.