Kapi Yojna: माकडे गावात येणार नाहीत! फळझाडांनी सजणार विशेष 'कपि वन'; वन विभागाची नवी योजना

उत्तर प्रदेशातील अनेक शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये माकडांचा वाढता वावर नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. अन्नाच्या शोधात माकडे मानवी वस्त्यांमध्ये शिरत असल्याने हल्ल्यांच्या घटनाही वाढत आहेत. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून वन विभागाने 'कपि वन' ही संकल्पना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.वन विभागाच्या मते, शहरांच्या आसपास फळझाडांची संख्या कमी झाल्याने माकडांना अन्नासाठी मानवी वस्त्यांकडे वळावे लागते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शहरे आणि गावांच्या बाहेरील भागात माकडांसाठी स्वतंत्र फळबागा विकसित केल्या जाणार आहेत..काय आहे 'कपि वन' योजना?मुख्य वनसंरक्षक अदिती शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'एक झाड आईच्या नावाने' या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक नगर निगम, नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या हद्दीबाहेर किमान एक हेक्टर क्षेत्रात 'कपि वन' विकसित केले जाणार आहे.या ठिकाणी माकडांसाठी वर्षभर अन्न उपलब्ध राहील, त्यामुळे त्यांना शहरात किंवा गावात येण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे नागरिक आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष कमी होण्यास मदत होईल..'आम्ही तरुणांसोबत उभे...' दिल्लीतील आंदोलनावर रितेश जेनिलायची पोस्ट चर्चेत, म्हणाले....वर्षभर फळे देणाऱ्या झाडांची लागवड'कपि वन'मध्ये विविध ऋतूंमध्ये फळे देणाऱ्या झाडांची लागवड केली जाणार आहे.यामध्ये वड, पिंपळ, आंबा, जांभूळ, पेरू, बेल, उंबर, फणस, बोर, शेततूत आणि अंजीर यांसारख्या झाडांचा समावेश असेल. त्यामुळे वर्षभर माकडांना नैसर्गिक अन्न उपलब्ध राहणार आहे..पडीक जमिनींचा होणार उपयोगया योजनेसाठी प्रामुख्याने निकृष्ट किंवा पडीक सरकारी जमिनींची निवड केली जात आहे. त्यामुळे पडून असलेल्या जमिनींचा उपयोग होण्याबरोबरच पर्यावरण संवर्धनालाही चालना मिळणार आहे..Mumbai News: मुलासह आईचं मुंबईत आंदोलन; पोलिसांनी हटायला सांगताच संताप अनावर, पुढे जे घडलं ते VIDEO मध्ये कैद.अनेक विभागांचा संयुक्त सहभाग'कपि वन' योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी वन विभागासोबत नगर विकास विभाग आणि आवास विकास विभागही सहभागी होणार आहेत.या उपक्रमामुळे माकडांचे नैसर्गिक अधिवास मजबूत होतील, मानवी वस्त्यांमध्ये त्यांचा वावर कमी होईल आणि मानव-वन्यजीव संघर्षावर दीर्घकालीन तोडगा निघण्यास मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.