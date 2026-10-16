कपिल देव यांचा Gen Z ला सल्ला; CJP च्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे विधान; म्हणाले, युवा पिढी नेहमीच बरोबर नसते...

Kapil Dev urges young protesters to listen and be responsible: भारताच्या १९८३ च्या वर्ल्ड कप विजेत्या संघाचे कर्णधार कपिल देव यांनी देशातील तरुणांना महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. "तरुणांनी ऐकायला आणि अधिक जबाबदार बनायला शिकले पाहिजे. ते देशाचे भविष्य आहेत आणि आपण त्यांना चुकीच्या मार्गावर जाऊ देऊ शकत नाही. ते नेहमीच बरोबर नसतात आणि आमच्याकडे अनुभव आहे, ही गोष्ट त्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे," असे कपिल टाइम्स नाऊच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले..निवडणुक आयुक्त ग्यानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी कॉकरोच जनता पार्टीचे ( CJP) संस्थापक अभिजित दिपके यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कपिल देव यांचा सल्ला चर्चेचा विषय ठऱला आहे. ते पुढे म्हणाले की, आपला देश खूपच सुंदर आहे आणि त्याला आपण चुकीच्या दिशेने जाऊ देऊ शकत नाही..Big Breaking : अर्शदीप सिंगची IND vs WI पाचव्या ट्वेंटी-२०तू माघार? भुवनेश्वर कुमारची एन्ट्री, टीम इंडियाची Playing XI जवळपास निश्चित .मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनात (SIR) गैरव्यवहाराचे आरोप, करताना CJP ने देशभर युवकांसोबत आंदोलन छेडले आहे. इंडियन एक्स्प्रेस या वृत्तपत्राने निवडणुक आयोगातील सावळागोंधळ समोर आणल्यानंतर देशात युवकांनी ग्यानेश कुमार यांच्याविरोधात आंदोलन करण्यास सुरूवात केली आहे. त्या वृत्तानुसार SIR ला निवडणुक अधिकारी सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी १० महिन्यांत १४ वेळा विरोध केला होता..या वृत्तानंतर ग्यानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरताना दिसतेय आणि CJP ने आज देशव्यापी तिरंगा मोर्चाची हाक दिली आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला CJP ने जंतर मंतरवर आंदोलनाचा इशारा दिला होता, परंतु दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनापूर्वीच CJP च्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना आणि समर्थकांना ताब्यात घेतले. दिल्ली पोलिसांच्या या करवाईनंतर विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीने दिल्लीत मोर्चा काढला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.