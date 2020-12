शाहीन बागमध्ये गोळीबार करणाऱ्याचा सकाळी भाजप प्रवेश, संध्याकाळी हकालपट्टी

नवी दिल्ली - नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात दिल्लीत झालेल्या शाहीन बाग आंदोलनावेळी गोळीबार झाला होता. शाहीन बागमध्ये गोळीबार करणाऱ्या कपिल गुर्जरने सकाळी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. मात्र सायंकाळी त्याला पक्षातून काढून टाकण्यात आलं. सोशल मीडिया आणि टीव्हीवर कपिल गुर्जरविरोधातील वातावरणामुळे भाजपने सायंकाळी त्याची हकालपट्टी करण्यात आली. भाजपने गुर्जरचे प्राथमिक सदस्यत्व रद्द केलं आहे.

गाझियाबादचे भाजप अध्यक्षांच्या उपस्थितीत कपिल गुर्जरसह अनेक लोकांना पक्षात घेतलं होतं. पक्षात प्रवेश केल्यानंतर कपिल गुर्जरने म्हटलं होतं की, भाजप हिंदुत्वासाठी काम करणारा पक्ष असून यासाठी पक्षात प्रवेश करत आहे. त्याचा हाच व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत होता.

Ghaziabad: BJP cancels membership of Kapil Gurjar who had fired shots near anti-CAA protest site in Delhi's Shaheen Bagh.

He was inducted into the party earlier in the day. pic.twitter.com/uxqnszjQ9c

— ANI UP (@ANINewsUP) December 30, 2020