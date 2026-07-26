Kargil Vijay Diwas 2026: युद्धाच्या रणधुमाळीत धाडसाचा इतिहास रचणाऱ्या महिला अधिकारी; जाणून घ्या कारगिलच्या रणरागिणींविषयी..

Women in Kargil 1999: दरवर्षी २६ जुलै रोजी देशामध्ये कारगिल विजय दिवस अत्यंत अभिमानाने साजरा केला जातो. १९९९ मधील कारगिल युद्धात भारतीय सैन्याने मिळवलेल्या ऐतिहासिक विजयाची ही आठवण आहे. या युद्धात शौर्य गाजवणारे पुरुष सैनिक आणि अधिकारी यांच्यासोबतच भारतीय सैन्यातील महिला अधिकाऱ्यांचे योगदानही अत्यंत महत्त्वाचे ठरले होते. त्यांनी कठीण परिस्थितीत बजावलेल्या भूमिकेने भारतीय लष्करी इतिहासाला नवी दिशा दिली.युद्धभूमीवर असा होता महिलांचा सहभागकारगिल युद्धादरम्यान महिला अधिकाऱ्यांनी फक्त साहाय्यक भूमिकाच पार पाडली नाही, तर प्रत्यक्ष युद्धक्षेत्रात महत्त्वाची कामगिरी बजावली. शत्रूच्या गोळीबारात हेलिकॉप्टर उडवण्यापासून ते जखमी जवानांवर उपचार करणे आणि लष्करी संप्रेषण (Communication) सुरळीत ठेवण्यापर्यंत सर्वच आघाड्यांवर महिलांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध केले..कारगिल युद्धातील प्रमुख महिला अधिकारीफ्लाइट लेफ्टनंट गुंजन सक्सेना (कारगिल गर्ल)गुंजन सक्सेना यांनी श्रीनगरमध्ये चेतक हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून बचाव आणि मदतकार्य केले. अत्यंत प्रतिकूल हवामानात आणि शत्रूच्या गोळीबाराचा सामना करत त्यांनी अनेक जखमी जवानांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवले. त्यांच्या या धाडसासाठी त्यांना 'शौर्य पुरस्कार' प्रदान करण्यात आला.कॅप्टन रुची शर्माभारतीय लष्कराच्या सिग्नल कॉर्प्सच्या अधिकारी असलेल्या रुची शर्मा या भारताच्या पहिल्या महिला ऑपरेशनल पॅराट्रूपर बनल्या(woman operational paratrooper). कारगिल युद्धात दुर्गम पर्वतीय भागात सैन्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली दळणवळण व्यवस्था सुरळीत ठेवण्याचे काम त्यांनी केले. त्यांना 'जनरल ओबेरॉय ट्रॉफी' आणि 'राष्ट्रपती सुवर्णपदक' मिळाले..Kargil Vijay Diwas Donation: कारगिल विजय दिनानिमित्त ‘हम है ना..!’ फाउंडेशनकडून क्वीन मेरीज टेक्निकल इन्स्टिट्यूटला ३५ हजारांचा कृतज्ञता निधी.श्रीविद्या राजनभारतीय हवाई दलाच्या पायलट श्रीविद्या राजन यांनीही कारगिल युद्धकाळात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी अनेक वैद्यकीय उड्डाणे करून जखमी जवानांना श्रीनगर येथील लष्करी रुग्णालयात दाखल केले आणि अनेक सैनिकांचे प्राण वाचवले.कॅप्टन यशिका हटवाल त्यागीलेह सारख्या थंड आणि उच्च पर्वतीय भागात सेवा देणाऱ्या त्या पहिल्या महिला लष्करी अधिकारी ठरल्या. कारगिल युद्ध सुरू असताना त्यांनी ड्युटी सुरू ठेवली आणि उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल त्यांना 'ऑपरेशन विजय स्टार पदक' मिळाले..मेजर प्रिया झिंगनलष्कराच्या 'जज एडवोकेट जनरल' (JAG) विभागाच्या माध्यमातून त्यांनी लष्करी गुप्तचर यंत्रणा, लॉजिस्टिक्स आणि कायदेशीर बाबींमध्ये मोलाचे सहकार्य केले. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते त्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला.मेजर डॉ. प्राची गर्ग८ व्या माउंटेन डिव्हिजनसोबत काम करणाऱ्या डॉ. प्राची गर्ग या द्रास सेक्टरमध्ये सेवा देणाऱ्या एकमेव महिला वैद्यकीय अधिकारी होत्या. युद्धादरम्यान त्यांनी अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थितीत सुमारे २०० जखमी सैनिकांवर यशस्वी उपचार केले.भावी पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी वारसाकारगिल विजय दिवस हा सीमेवरील शौर्याचे स्मरण करण्याचा दिवस तर आहेच पण या सोबतच युद्धाच्या कठीण प्रसंगात देशासाठी प्राणांची बाजी लावणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांच्या योगदानाचा गौरव करण्याचाही दिवस आहे. या महिला अधिकाऱ्यांच्या धाडसामुळे भारतीय संरक्षण दलांमध्ये महिलांना अधिक संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला..Kargil Vijay Diwas: मुशर्रफ आणि 'गँग ऑफ फोर'ने रचला कारगिल युद्धाचा कट, जाणून घ्या संपूर्ण कहाणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.