Almatti Dam Height : आलमट्टी धरणाची उंची आणि कळसा-भांडुरा प्रकल्पावरून पेटला वाद; मुख्यमंत्र्यांचं थेट PM मोदींना पत्र, मांडले 16 महत्त्वाचे मुद्दे

बेळगाव : आलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबत (Almatti dam height increase Karnataka controversy) केंद्राच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना १६ मुद्द्यांचे पत्र लिहिले आहे. .आलमट्टीची उंची वाढविणे आणि कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला वनविभागाची मंजुरी देण्याबाबत सिद्धरामय्या यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरच थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे..कळसा-भांडुरा प्रकल्प पूर्ण करणे, तसेच आलमट्टी धरणाची उंची वाढविणे हे कर्नाटकचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे बेळगावसह राज्यातील पाणी योजना पुन्हा एकदा राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर केंद्रस्थानी आल्या आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांसंदर्भातील प्रलंबित निर्णयांमुळे उत्तर कर्नाटकातील जनतेवर अन्याय होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे..सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले की, कळसा-भांडुरा प्रकल्प हा केवळ प्रशासकीय फाईल नसून, उत्तर कर्नाटकातील पाणीटंचाईग्रस्त भागांसाठी जीवनरेषा आहे. बेळगाव, धारवाड, गदग आणि बागलकोट या जिल्ह्यांतील पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यावश्यक आहे..मात्र, या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली वनविभागाची अंतिम मंजुरी केंद्र सरकारकडून अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे प्रकल्प रखडला असून, केंद्र सरकारच्या हेतूंवरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. उत्तर कर्नाटकातील जनतेला पिण्याच्या पाण्यासाठी अजून किती काळ वाट पाहावी लागणार? असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. अप्पर कृष्णा प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याबाबतही त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.