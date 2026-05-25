Bhatkal Creek Accident : खाडीत शिंपले गोळा करताना एकाच कुटुंबावर काळाची झडप; 10 जणांचा बुडून मृत्यू, 'त्या' एका चुकीमुळे गमावला जीव

भटकळ : कारवार जिल्ह्यातील भटकळ तालुक्यात शिराळी येथील तट्टीहक्कू परिसरातील वेंकटापूर खाडीत शिंपले गोळा करण्यासाठी गेलेल्या नाईक कुटुंबावर काळाने झडप (Karnataka Bhatkal creek drowning incident) घातली. रविवारी (ता. २४) सकाळी घडलेल्या या भीषण दुर्घटनेत दहा जणांचा बुडून मृत्यू झाला असून, एक जण बेपत्ता आहेत. बचावलेल्या तीन महिलांवर उपचार सुरू आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, शिराळीतील शारदहोळे परिसरातील एकाच कुटुंबातील १४ जण रविवारी सकाळी एकत्रितपणे वेंकटापूर येथील खाडीत शिंपले गोळा करण्यासाठी गेले होते. यावेळी समुद्राच्या भरतीमुळे खाडीतील पाण्याची पातळी अचानक वाढली. याची कल्पना न आल्याने परतताना काही जण खोल पाण्यात अडकले. या दुर्घटनेत आठ महिला आणि एका पुरुषाचा मृत्यू झाला आहे. दोघे जण अद्याप बेपत्ता असून, त्यांचा शोध सुरू आहे, तर तीन महिलांना वाचविण्यात यश आले असून, त्यांना पुढील उपचारासाठी उडपी आणि मणिपाल येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..मृतांमध्ये लक्ष्मी मादेव नाईक (वय ३८), लक्ष्मी महादेव नाईक (४१), लक्ष्मी शिवराम नाईक (३९), उमेश मंजनाथ नाईक (४२), मास्तम्मा मंजुनाथ नाईक (४३), लक्ष्मी अण्णप्पा नाईक (४४), ज्योती नाईक (३०), मालती नाईक (४९) मंजम्मा गोत्ता नाईक (४०), नागरत्ना परमेश्वर नाईक (वय ३८) यांचा समावेश आहे..या घटनेत बचावलेल्या मादेवी मंजुनाथ नायक (वय, ६०), लता जगदीश नाईक (३८) व नागरत्ना ईश्वर नाईक (४०) यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू असून, यापैकी दोघींची स्थिती चिंताजनक आहे. महादेव जट्टप्पा नाईक हे बेपत्ता असून, त्यांचा शोध सुरू आहे. घटनेनंतर तालुका रुग्णालयात नातेवाइकांनी मोठी गर्दी केली. कुटुंबीयांचा आक्रोश पाहून उपस्थितांचे डोळे पाणावले. यामुळे संपूर्ण भटकळ तालुक्यावर शोककळा पसरली आहे..भरतीचा अंदाज न आल्याने घडली दुर्घटना?स्थानिक भागातील अनेक कुटुंबे पारंपरिक पद्धतीने खाडीत जाऊन शिंपले गोळा करतात. मात्र, समुद्राच्या भरती-ओहोटीमुळे पाण्याची पातळी अल्पावधीत वाढते. प्राथमिक माहितीनुसार, भरतीमुळे पाणी अचानक वाढल्याने ही दुर्घटना घडल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अशा ठिकाणी पूर्वसूचना व्यवस्था, इशारा फलक आणि सुरक्षित वेळ निश्चित करण्याची मागणी पुढे येण्याची शक्यता आहे..खाडी म्हणजे काय?खाडी म्हणजे समुद्राचे पाणी जमिनीच्या आतपर्यंत आलेला आणि नदीशी जोडलेला जलभाग. किनारपट्टी भागात समुद्राच्या भरती-ओहोटीचा थेट परिणाम खाड्यांवर होतो. भरतीच्या वेळी समुद्राचे पाणी खाडीत वेगाने शिरते आणि पाण्याची पातळी अल्पावधीत वाढू शकते, तर ओहोटीच्या वेळी पाणी मागे सरकते. त्यामुळे अशा भागात शिंपले गोळा करणे, मासेमारी किंवा पाण्यात उतरताना वेळेचे विशेष नियोजन आवश्यक असते. भटकळमधील वेंकटापूर परिसरातील जलभागालाही समुद्राच्या भरतीचा प्रभाव जाणवत असल्याने पाण्याची पातळी अचानक वाढल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे.