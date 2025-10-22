लग्नाला अवघे ५ महिने! पत्नीच्या त्रासाला कंटाळून तरुणाचा थरकाप उडवणारा अंत, रेल्वेसमोर उडी घेत संपवलं जीवन...

man from Bidadi reportedly ended his life after alleged harassment by his wife : एका ३० वर्षी व्यक्तीने रेल्वेसमोर उडी मारत आयुष्य संपवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. पत्नीच्या त्रासाला कंटाळून त्याने टोकाचं पाऊल उचललं. महत्त्वाचे म्हणजे त्यापूर्वी त्याने व्हिडीओ बनवत पत्नीवर गंभीर आरोपही केले. आपल्या मृत्यूला पत्नी जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे. त्याचा हा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरलो होतो आहे. या घटनेनंतर विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत. .मीडिया रिपोर्टनुसार, ही घटना कर्नाटकच्या बिदादी भागात घडली. रेवंत कुमार असं या पीडित तरुणाचं नावा आहे. तो अन्नामुडी गावातील रहिवासी असून बिदादी येथे एका कंपनीत कामाला आहे. पाच महिन्यांपूर्वी त्याचा विवाह झाला होता. मात्र, त्यानंतर आपल्या पत्नीने आपला छळ केल्याचा आरोप त्याने केला..Viral Video : दिवाळीला आजीबाईंची एकही पणती विकली गेली नाही, पण पोलिसांनी जे केले ते पाहून तुमचंही हृदय भरुन येईल .महत्त्वाचे म्हणजे ट्रेनसमोर उडी मारण्यापूर्वी त्याने व्हिडीओदेखील बनवला. सर्व जण ऐका, माझी पत्नी मला खूप त्रास देते आहे. पाच महिन्यांपूर्वी आमचा विवाह झाला. मात्र, त्यानंतर पत्नीने माझा छळ सुरु केला. हा छळ आता मला सहन होत नाही. त्यामुळे मी आयुष्य संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं त्याने या व्हिडीओत म्हटलं आहे..पुढे बोलताना, पत्नीवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्याने केली. माझ्या मृत्यूला माझी पत्नी जबाबदार आहे. तिच्यामुळे मी आत्महत्या करतो आहे. माझ्या मृत्यूनंतर तिच्या कठोर कारवाई करावी. जितका त्रास तिने मला दिला आहे. तेवढात त्रास तिलाही व्हावा, अशी माझी इच्छा आहे. असं त्याने या व्हिडीओत नमूद केलं आहे..Shocking Crime in Bhind : अमानुष अत्याचार! दलित तरुणाचं अपहरण करून बेदम मारहाण; जबरदस्तीने पाजली लघवी, आरोपी फरार.दरम्यान, इतकं म्हणताच त्याने समोरून येणाऱ्या रेल्वेखाली उडी घेत जीवन संपवलं. याची माहिती मिळताच रेल्वे पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचत पंचनामा केला. तसेच मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला. याप्रकरणी आता पोलिसांनी आरोपी पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरु केला आहे. लवकरच पत्नीला अटक करण्यात येईल, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.