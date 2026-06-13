Bidar Sisters Death : धक्कादायक! आंबा खाल्ल्यानंतर आईसह 5 मुलींना उलट्या-जुलाब; दोन सख्ख्या बहिणींचा संशयास्पद मृत्यू, नेमकं घडलं काय?

बंगळूर : बिदर जिल्ह्यातील औराद तालुक्यातील शेंबेळी गावात धक्कादायक घटना घडली असून, आंबा खाल्ल्यानंतर प्रकृती बिघडलेल्या दोन सख्ख्या बहिणींचा संशयास्पद मृत्यू झाला (Karnataka Mango Incident) आहे. मृत मुलींची नावे भावनी वैजनाथ मेत्रे (वय १७) आणि संध्याराणी मेत्रे (१४) अशी आहेत, तर तिसरीची प्रकृती चिंताजनक आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, नऊ जून रोजी कुटुंबातील सदस्यांनी घरी जेवण केल्यानंतर आंब्याचे सेवन केले होते. त्यानंतर कुटुंबातील अनेकांची तब्येत बिघडली. आई इंदुमती आणि तिच्या पाच मुलींना उलट्या व जुलाबाचा त्रास सुरू झाला..Malegaon Child Death : मालेगावात मशिदीसमोर खेळताना 5 वर्षीय चिमुकल्याचा विजेच्या धक्क्याने जागीच मृत्यू; नागरिकांचा तीव्र संताप, मध्यरात्रीपर्यंत आंदोलन.त्यानंतर सर्वांना तातडीने हैद्राबादमधील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारादरम्यान भावनी आणि संध्याराणी यांचा मृत्यू झाला, तर मोठी बहीण विजयश्री (१९) हिची प्रकृती गंभीर असून तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. आई आणि आणखी एका बहिणीची प्रकृती सुधारत असल्याचे सांगण्यात आले..शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतरच मृत्यूचे खरे कारण समोर येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याप्रकरणी हैदराबाद येथील नारायणगुडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.