Government Job : आता एससी-एसटी व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना अनुकंपा तत्त्वावर मिळणार नोकरी; मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय

Karnataka Cabinet Approves Compassionate Jobs for SC/ST Families : अनुसूचित जाती-जमातीच्या कुटुंबीयांना गट-क व गट-ड पदांवर मिळणार नोकरी
बंगळूर : जातीय भेदभावामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या व्यक्तींच्या कुटुंबांतील सदस्यांना गट-क आणि गट-ड केडर पदांवर अनुकंपा तत्त्वावर सरकारी नोकऱ्या देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असल्याची माहिती कायदामंत्री एच. के. पाटील (H. K. Patil) यांनी दिली.

