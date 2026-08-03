DK Shivakumar Cabinet : डी. के. शिवकुमार यांच्या मंत्रिमंडळात तब्बल 20 नव्या चेहऱ्यांची एन्ट्री! पाहा, कोणत्या आमदारांचं उजळलं नशीब? शपथविधीची वेळही ठरली!

बंगळूर : कर्नाटक मंत्रिमंडळाचा बहुप्रतिक्षित विस्तार आज (३ ऑगस्ट) होणार असून, तब्बल २० नवीन मंत्र्यांचा समावेश केला जाणार आहे. काँग्रेस हायकमांडने मंत्रिपदासाठीच्या नावांना मंजुरी दिल्यानंतर हा विस्तार निश्चित झाला आहे. नवीन मंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा आज दुपारी ४.०५ वाजता बंगळूरमधील लोक भवन येथील ग्लास हाऊस संकुलात पार पडणार (DK Shivakumar cabinet expansion today) आहे..गेल्या आठवड्यात दिल्लीत काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची बैठक झाली होती. या बैठकीला लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, एआयसीसीचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाळ, रणदीप सिंग सुरजेवाला, माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, केपीसीसी अध्यक्ष बी. के. हरिप्रसाद आणि मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार उपस्थित होते. या बैठकीत मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात आला..Ahilyadevi Holkar Loan Waiver : कडगाव तालुक्यातील 2045 शेतकऱ्यांना 21.87 कोटींची कर्जमाफी! 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजने'ची पहिली यादी जाहीर, तुमचं नाव यादीत आहे का?.काँग्रेसचे सरचिटणीस (संघटना) के. सी. वेणुगोपाळ यांनी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना पत्राद्वारे २० आमदारांच्या नावांना मंजुरी दिल्याची माहिती दिली. त्यानुसार हे सर्व आमदार आज मंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत..याचबरोबर काँग्रेस नेतृत्वाने विधानसभेचे नवीन अध्यक्ष म्हणून जी. एस. पाटील, उपाध्यक्ष म्हणून ए. एस. पोन्नण्णा, विधान परिषदेचे सभापती म्हणून सलीम अहमद आणि उपसभापती म्हणून उमाश्री यांच्या नियुक्तीलाही मंजुरी दिली आहे..२८ मे रोजी सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर ३ जून रोजी डी. के. शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्यांच्यासोबत १३ मंत्र्यांनीही शपथ घेतली होती. आता २० नवीन मंत्र्यांचा समावेश झाल्यानंतर मुख्यमंत्रींसह कर्नाटक मंत्रिमंडळाची सदस्यसंख्या मंजूर ३४ पर्यंत पोहोचणार आहे..Devsthan Inam Land : साडेपाच लाख हेक्टर देवस्थान इनाम जमिनींबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! कुळ आणि वहिवाटदारांना मिळणार हक्क?.मंत्रीपदासाठी मंजूर करण्यात आलेली २० नावेपी. एम. नरेंद्र स्वामीशिवराज तंगडागीरुद्रप्पा लमानीके. एस. बसवंतप्पाबी. नागेंद्रटी. रघुमूर्तीबी. झेड. जमीर अहमद खानरिझवान अरशदसंतोष लाडमधू बंगारप्पापुत्तरंग शेट्टीमंकाळ वैद्यडॉ. अजय सिंगएन. चेलुवराय स्वामीके. एम. शिवलिंगे गौडाएच. सी. बालकृष्णगायत्री शांतेगौडाबसवराज रायरेड्डीविजयानंद कशप्पनवरलक्ष्मण सवदी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.