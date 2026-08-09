कर्नाटकात काँग्रेसचा रोज नवा खेळ, मंत्रिमंडळात पुन्हा फेरबदलाची शक्यता; नाराजी दूर करण्यासाठी हालचाली

बंगळूर, ता. ८ : मंत्रिपद न मिळाल्याने नाराज असलेल्या ज्येष्ठ आमदारांची समजूत काढण्यासाठी काँग्रेस सरकारच्या मंत्रिमंडळात पुन्हा फेरबदल करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार लवकरच काँग्रेस हायकमांडशी चर्चा करून मंत्रिमंडळाचा आणखी एक छोटा विस्तार करण्याची शक्यता आहे..मुख्यमंत्री शिवकुमार उद्या दिल्लीला जाऊन पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करण्याची शक्यता आहे. विद्यमान मंत्रिमंडळातील एक-दोन मंत्र्यांना वगळून नाराज ज्येष्ठ आमदारांना संधी देण्याबरोबरच मंत्रिमंडळात महिलांना प्रतिनिधित्व देण्याबाबतही चर्चा होणार असल्याचे काँग्रेसच्या सूत्रांनी सांगितले. मंत्रिपदासाठी अनेक ज्येष्ठ आमदारांनी अद्यापही आग्रह कायम ठेवला आहे. त्यामुळे विद्यमान मंत्रिमंडळात काही बदल करून नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तसेच काही नवनियुक्त मंत्री विशिष्ट खाते मिळावे, यासाठी आग्रही असल्याने खातेवाटपही रखडले आहे. या सर्व प्रश्नांवर हायकमांडशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचा शिवकुमार यांचा प्रयत्न आहे..Dharmendra Pradhan On Resignation जेन झींची दिशाभूल केली, राजीनाम्यानंतर धर्मेंद्र प्रधानांनी सोडलं मौन; पहिल्यांदाच दिली प्रतिक्रिया.मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची भेट घेऊन खातेवाटपाचा तिढा आणि ज्येष्ठ आमदारांची नाराजी यावर सविस्तर चर्चा केल्याचे सांगण्यात येते. दरम्यान, मंत्रिपद न मिळाल्याने नाराज असलेल्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या समर्थनार्थ नवनियुक्त मंत्री एच. सी. बालकृष्ण यांनी गरज पडल्यास पद सोडण्याची तयारी दर्शविली आहे. गृहमंत्री प्रियांक खर्गे यांनीही पक्षाने सांगितल्यास मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे विद्यमान मंत्रिमंडळातील दोन-तीन मंत्र्यांना वगळून नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याच्या चर्चेला वेग आला आहे. ज्येष्ठ आमदार एच. सी. महादेवाप्पा, तसेच युवा आमदार प्रियकृष्ण यांच्यासह काही नेते दिल्लीला रवाना झाले आहेत. ते पक्षश्रेष्ठींची भेट घेऊन आपल्यावर झालेला अन्याय त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याच्या तयारीत आहेत. मंत्रिमंडळात महिलांना स्थान मंत्रिमंडळात महिलांना निश्चितपणे प्रतिनिधित्व दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले..राहुल गांधींना निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचे पत्रमंत्रिमंडळ विस्तारानंतर काँग्रेसमधील नाराजी वाढत असतानाच निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या नावाने काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना खुले पत्र पाठविले आहे. हायकमांडच्या नावाचा गैरवापर करून काही जण राजकीय लाभ घेत असल्याचा आरोप पत्रात केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.