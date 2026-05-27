Karnataka Crisis : कर्नाटकात मोठा राजकीय भूकंप! DK शिवकुमार होणार नवे मुख्यमंत्री? लिंगायत, दलित, OBC सह अल्पसंख्याक नेत्यांच्या गळ्यात उपमुख्यमंत्रिपदाची माळ

बंगळूर : कर्नाटक काँग्रेसमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या सत्ता वाटपाच्या चर्चांना अखेर निर्णायक वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पक्ष हायकमांडने नेतृत्व बदलाबाबत स्पष्ट भूमिका घेतल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत असून, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार पदत्यागाची तयारी दर्शवल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडींना वेग (DK Shivakumar next Karnataka Chief Minister) आला आहे..उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांचे नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी सर्वाधिक चर्चेत असून, गुरुवारी होणाऱ्या बैठकीनंतर याबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या हालचालींकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे..सूत्रांच्या माहितीनुसार, काँग्रेसश्रेष्ठींनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना राज्यसभेद्वारे राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय होण्याची ऑफर दिली आहे. मात्र, यावर निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी काही काळ मागितल्याचे समजते. तरीही वरिष्ठ नेतृत्वाच्या सूचनेनुसार ते मुख्यमंत्रिपद सोडण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत..दरम्यान, मुख्यमंत्रीपदासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून दिल्लीवारी करणारे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना मोठी संधी मिळण्याची शक्यता आहे. बुधवारी काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते के. सी. वेणुगोपाल आणि रणदीप सुरजेवाला बंगळूर येथे येऊन राज्यातील प्रमुख मंत्री व नेत्यांशी चर्चा करणार असल्याचे समजते. या बैठकीत मुख्यमंत्रीपदाबरोबरच उपमुख्यमंत्रिपदांबाबतही चर्चा होण्याची शक्यता आहे..नवी दिल्लीतील एआयसीसी मुख्यालय 'इंदिरा भवन' येथे राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, के. सी. वेणुगोपाल आणि रणदीप सुरजेवाला यांच्या उपस्थितीत जवळपास सहा तास मॅरेथॉन बैठका पार पडल्या. प्रारंभी सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांच्यासोबत स्वतंत्र चर्चा झाली, त्यानंतर दोघांसोबत संयुक्त बैठक घेण्यात आली..बैठकीनंतर नेतृत्व बदलाबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आली नसली तरी, हायकमांडने मुख्यमंत्री बदलाचा निर्णय घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सिद्धरामय्या यांना राज्यसभा सदस्यत्वासह त्यांचे पुत्र यतिंद्र सिद्धरामय्या यांना उपमुख्यमंत्रिपदाची ऑफर देण्यात आल्याचेही बोलले जात आहे..सोमवारी रात्रीच सिद्धरामय्या, डी. के. शिवकुमार, काही मंत्री आणि आमदार दिल्लीला रवाना झाले होते. सतीश जारकीहोळी, डॉ. जी. परमेश्वर यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी दिल्लीतील बैठकींमध्ये सहभाग घेतला. काही आमदारांनी मंत्रिपदासाठीही दबाव टाकल्याची चर्चा आहे..बैठकीनंतर सिद्धरामय्या यांनी निकटवर्तीय आमदार आणि मंत्र्यांसोबत अनौपचारिक चर्चा केली. यावेळी त्यांनी राजीनामा देणे अपरिहार्य असल्याचे संकेत दिल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे, बैठकीनंतर डी. के. शिवकुमार यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव दिसून आल्याने राजकीय चर्चांना आणखी उधाण आले आहे..राहुल गांधी, खर्गे यांचा दोन्ही नेत्यांना एकजूट राखण्याचा सल्लागेल्या सहा महिन्यांपासून नेतृत्वबदलाच्या चर्चेमुळे पक्षात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे चित्र पक्षासाठी नुकसानकारक ठरू शकते, अशी चिंता काँग्रेस नेतृत्वाने व्यक्त केली आहे. राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सिद्धरामय्या व डी. के. शिवकुमार या दोघांना एकत्र राहून पक्ष मजबूत करण्याचा सल्ला दिल्याचे समजते..राज्याला मिळणार चार उपमुख्यमंत्री?राज्यातील जातीय आणि प्रादेशिक समतोल साधण्यासाठी काँग्रेस चार उपमुख्यमंत्रिपदे निर्माण करण्याच्या विचारात असल्याची चर्चा आहे. लिंगायत, दलित, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक समाजातील प्रतिनिधींना या पदांवर संधी दिली जाऊ शकते. दलित समाजातून डॉ. जी. परमेश्वर, लिंगायत समाजातून एम. बी. पाटील, अल्पसंख्याक समाजातून जमीर अहमद खान आणि ओबीसी समाजातून यतिंद्र सिद्धरामय्या यांची नावे चर्चेत आहेत..सतीश जारकीहोळी यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद?डी. के. शिवकुमार मुख्यमंत्री झाल्यास त्यांना कर्नाटक काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपद सोडावे लागू शकते. अशा परिस्थितीत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते. त्यांनाही उपमुख्यमंत्रिपदासाठी दावेदार मानले जात आहे..नेतृत्व बदलाच्या चर्चांना दुजोरा देण्यास नकारदरम्यान, काँग्रेसचे राष्ट्रीय मुख्य सचिव के. सी. वेणुगोपाल यांनी नेतृत्व बदलाच्या चर्चांना दुजोरा देण्यास नकार दिला. "बैठकीत केवळ आगामी विधानपरिषद आणि राज्यसभा निवडणुकांबाबत चर्चा झाली. उमेदवारांची निवड आणि निवडणूक रणनीतीवरच विचारविनिमय झाला. इतर सर्व चर्चा या केवळ अफवा आहेत," असे त्यांनी स्पष्ट केले.