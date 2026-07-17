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Karnataka Covid Cases : महाराष्ट्राशेजारील कर्नाटकात कोरोना रुग्णांमध्ये 10 दिवसात मोठी वाढ; नव्या रुग्णांची नोंद झाल्याने वाढली चिंता, नेमकी काय आहे स्थिती?

Karnataka Covid-19 cases : कर्नाटकात जुलै महिन्यात कोविड-१९ रुग्णसंख्या वाढू लागली असून पहिल्या दहा दिवसांत ३२ रुग्ण आढळले आहेत. आरोग्य विभागाने नागरिकांना घाबरू नये, मात्र आवश्यक खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन केले आहे.
Karnataka Covid cases latest news

Karnataka Covid cases latest news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बंगळूर : शेजारील आंध्र प्रदेशात कोविड-१९ रुग्णसंख्या वाढत असताना कर्नाटकातही कोरोनाचे नवे रुग्ण आढळू लागल्याने नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले (Covid cases rising in Karnataka) आहे. राज्यात आतापर्यंत ३२ हून अधिक जणांना कोरोनाची लागण झाल्याची नोंद झाली आहे.

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