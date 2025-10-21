Crime: धक्कादायक! उपचारासाठी गेलेल्या २१ वर्षीय तरुणीसोबत संतापजनक कृत्य, मुलीनं सांगितली आपबिती, क्रूर डॉक्टर अटकेत

कर्नाटकची राजधानी बेंगळुरूमध्ये एका डॉक्टरला २१ वर्षीय महिलेवर लैंगिक अत्याचार आणि छेडछाड केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. ही घटना त्या महिलेने त्वचेच्या संसर्गाच्या उपचारासाठी डॉक्टरांच्या खाजगी क्लिनिकमध्ये गेल्यावर घडली. या घटनेनंतर खळबळ उडाली आहे. तसेच डॉक्टरची चौकशी सुरू आहे..पीडितेने पोलिसांना सांगितले की, डॉक्टरने तिच्यावर उपचार करण्याच्या नावाखाली तिला अयोग्यरित्या स्पर्श केला. सुमारे ३० मिनिटे तिचा छळ केला. डॉक्टरने तिच्या निषेधाला न जुमानता तिला मिठी मारली. चुंबन घेतले आणि अश्लील हावभाव केले. महिलेने डॉक्टरांवरही गंभीर आरोप केले. डॉक्टरांनी तिला सांगितले की, तिचे कपडे काढणे हा उपचारांचा एक भाग आहे. त्यानंतर त्याने तिला एका हॉटेलमध्ये एकांत वेळ देण्याची ऑफर दिली..धक्कादायक! पहिली पत्नी असतानाही केवळ हुंड्यासाठी केला दुसरा विवाह, १५ लाख रुपये घेतले अन् आठ दिवसांत....पीडितेने सांगितले की, ती सहसा तिच्या वडिलांसोबत क्लिनिकला जात असे. परंतु त्या दिवशी ती एकटीच गेली होती. ज्याचा फायदा डॉक्टरांनी घेतला असा आरोप आहे. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर, पीडितेच्या कुटुंबातील सदस्य आणि स्थानिक रहिवासी संतप्त झाले आणि त्यांनी क्लिनिकबाहेर निदर्शने केली. माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि डॉक्टरला ताब्यात घेतले..डॉक्टरने त्याच्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आणि असा दावा केला की, महिलेने त्याच्या उपचार पद्धतींचा गैरसमज केला. पोलिसांनी संबंधित कलमांखाली डॉक्टरविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. डॉक्टरला न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.