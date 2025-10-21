देश

Crime: धक्कादायक! उपचारासाठी गेलेल्या २१ वर्षीय तरुणीसोबत संतापजनक कृत्य, मुलीनं सांगितली आपबिती, क्रूर डॉक्टर अटकेत

Doctor Abused Girl: कर्नाटकमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. डॉक्टरने उपचारासाठी आलेल्या तरुणीसोबत संतापजनक कृत्य केले आहे. या प्रकरणी डॉक्टरला अटक केली आहे.
Doctor Abused Girl

Doctor Abused Girl

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

कर्नाटकची राजधानी बेंगळुरूमध्ये एका डॉक्टरला २१ वर्षीय महिलेवर लैंगिक अत्याचार आणि छेडछाड केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. ही घटना त्या महिलेने त्वचेच्या संसर्गाच्या उपचारासाठी डॉक्टरांच्या खाजगी क्लिनिकमध्ये गेल्यावर घडली. या घटनेनंतर खळबळ उडाली आहे. तसेच डॉक्टरची चौकशी सुरू आहे.

Loading content, please wait...
crime
Crime News
crime news in marathi
doctor
Treatment
assult
abuse
crime news marathi
crime news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com