Karnataka Government Employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! महागाई भत्त्यात 1.50 टक्क्यांची वाढ; 'या' तारखेपासून लागू होणार नवे वेतन

बंगळूर : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने आनंदाची बातमी दिली असून महागाई भत्ता (डीए) १.५० टक्क्याने वाढवण्याचा आदेश जारी केला (Karnataka Government DA Hike) आहे. ही वाढ एक जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहे..२०२४ च्या सुधारित वेतनश्रेणीनुसार वेतन घेणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सध्याच्या मूळ वेतनाच्या १४.२५ टक्क्यांवरून १५.७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. यापूर्वी एप्रिलमध्ये केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी २ टक्के वाढ जाहीर केली होती. त्यानंतर आता राज्य सरकारनेही कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे..सरकारच्या आदेशानुसार, 'मूळ वेतन' म्हणजे संबंधित पदासाठी लागू असलेल्या वेतनश्रेणीत मिळणारे वेतन होय. तसेच २०२४ च्या सुधारित वेतनश्रेणीनुसार कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीच्या कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक स्थगित वेतनवाढ मिळाल्यास तीही यात समाविष्ट केली जाणार आहे..याशिवाय २०२४ च्या कर्नाटक नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियमांनुसार मंजूर केलेले वैयक्तिक वेतन तसेच अतिरिक्त वेतनवाढ यांचाही विचार करून त्यावर महागाई भत्ता देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांना आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनाही या वाढीचा लाभ मिळणार आहे. राज्याच्या संचित निधीतून निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या अनुदानित शैक्षणिक संस्थांतील निवृत्तीवेतनधारकांनाही १ जानेवारी २०२६ पासून महागाई भत्ता १४.२५ टक्क्यांवरून १५.७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवून मंजूर केला आहे..युजीसी, एआयसीटीई आणि आयसीएआर वेतनश्रेणीतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही ही वाढ लागू राहणार आहे. तसेच सरकार आणि जिल्हा परिषदांच्या पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांसह कालबद्ध वेतनश्रेणीत काम करणाऱ्या वर्कचार्ज कर्मचाऱ्यांनाही या आदेशाचा लाभ मिळेल. यूजीसी, एआयसीटीई, आयसीएआर वेतनश्रेणीतील कार्यरत कर्मचारी तसेच एनजेपीसी वेतनश्रेणीतील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र आदेश जारी करण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.