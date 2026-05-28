D.K. Shivkumar: डीके शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री करण्यासाठी प्रियांका गांधींचा मोठा रोल; इनसाइड स्टोरी आली समोर

Karnataka Politics: कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे आता या पदावर डी.के. शिवकुमार यांची निर्विवाद वर्णी लागणार आहे. मुख्यमंत्रीपदासाठी दोन्ही गटांचा मागच्या वर्षभरापासून संघर्ष सुरु होता. अखेर तो दिवस उजाडला. या सगळ्या घडामोडींमागे काँग्रेस सरटिचणीस आणि वायनाडच्या खासदार प्रियांका गांधी यांची भूमिका मोलाची ठरली, अशी माहिती आहे..विद्यमान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गुरुवारी, दि. २८ मे २०२६ रोजी आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसोबत घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत आपण पदाचा राजीनामा देत असल्याची अधिकृत घोषणा केली. ते म्हणाले की, "मला पक्षाच्या हायकमांडकडून नवीन चेहऱ्यासाठी जागा मोकळी करण्यास सांगण्यात आले आहे. पक्षाचे नेते राहुल गांधी जे काही सांगतील, त्याचे मी तंतोतंत पालन करेन.".Karnataka CM Resigns : कर्नाटकच्या राजकारणात भूकंप! सिद्धरामय्या यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा; DK शिवकुमार होणार नवे CM, काँग्रेस हायकमांडचा मोठा निर्णय.प्रियांका गांधींची मोलाची भूमिकाकर्नाटकातील नेतृत्वबदलाच्या या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान प्रियांका गांधी यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे आपला दृष्टिकोन अतिशय स्पष्टपणे मांडला होता. "केंद्रीय यंत्रणांच्या प्रचंड दबावानंतर आणि कठीण काळातही जे नेते पक्षाशी एकनिष्ठ राहिले आणि ज्यांनी काँग्रेसची साथ सोडली नाही, अशा समर्पित नेत्यांच्या पाठीशी पक्षाने खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे," अशी आग्रही भूमिका प्रियांका गांधी यांनी घेतली होती..प्रियांका गांधी यांच्याशिवाय काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि काँग्रेस संसदीय दलाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी या देखील कर्नाटकात नेतृत्वबदल करण्याच्या बाजूने होत्या. यादरम्यान राहुल गांधी यांनी सिद्धरामय्या आणि डीके शिवकुमार या दोन्ही नेत्यांशी स्वतंत्र तसेच संयुक्त बैठका घेऊन पक्षातील अंतर्गत एकजूट कायम ठेवण्याचे आवाहन केले होते..डी.के. शिवकुमार यांच्यासाठीच अट्टहासकर्नाटकातील सत्तावाटपाच्या रोटेशन कराराचे पालन करून डीके शिवकुमार यांनाच मुख्यमंत्री बनवायचे की इतर कोणत्याही चेहऱ्याचा विचार करायचा, यावर जेव्हा दिल्लीत खलबते सुरू होती, तेव्हा प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी आपला निर्णय ठाम ठेवला. त्यांनी पक्ष नेतृत्वाला स्पष्ट सल्ला दिला की, या पदासाठी केवळ आणि केवळ डीके शिवकुमार यांचीच निवड करण्यात यावी, दुसऱ्या कोणत्याही नावाचा विचार केला जाऊ नये. प्रियांका गांधी यांच्या या स्पष्ट भूमिकेमुळेच अखेर सिद्धरामय्या यांना पायउतार व्हावे लागले.