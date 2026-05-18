Elephant Attack Tourist Death : दोन हत्तींच्या झुंजीत 33 वर्षीय महिला पर्यटकाचा चिरडून जागीच मृत्यू; डोळ्यांदेखत पत्नीला वाचवण्यासाठी पतीची धडपड, पण...

Karnataka Elephant Attack Viral Video : कर्नाटकातील कोडगू जिल्ह्यातील प्रसिद्ध 'दुबारे हत्ती शिबिरा'मध्ये एक अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली असून, दोन हत्तींमध्ये झालेल्या झुंजीत तामिळनाडूतील ३३ वर्षीय महिला पर्यटकाचा मृत्यू झाला. हत्तींना स्नान घालण्याची प्रक्रिया सुरू असताना ही महिला आपल्या कुटुंबासह शिबिरात उपस्थित होती. अचानक दोन हत्ती एकमेकांवर तुटून पडल्याने निर्माण झालेल्या गोंधळात ती महिला त्यांच्या कचाट्यात सापडली..माहितीनुसार, 'कंचन' आणि 'मार्तंड' या दोन हत्तींना नदीकाठी स्नान घातले जात होते. त्याचवेळी अचानक दोन्ही हत्ती आक्रमक झाले आणि त्यांच्यात जोरदार झुंज सुरू झाली. महावतांनी (हत्ती चालकांनी) परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हत्ती अधिकच आक्रमक झाल्याने परिस्थिती हाताबाहेर गेली..या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये हत्तींची भीषण झुंज दिसत असून, मृत महिलेचा पती आपल्या लहान मुलाला कडेवर घेऊन पत्नीला वाचवण्यासाठी धडपड करताना दिसतो. या प्रसंगामुळे शिबिरात उपस्थित पर्यटकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..वृत्तानुसार, 'कंचन' या हत्तीने 'मार्तंड'वर हल्ला केल्यानंतर निर्माण झालेल्या चेंगराचेंगरीत ती महिला अडकली आणि हत्तींच्या पायाखाली चिरडली गेली. या भीषण अपघातात तिचा जागीच मृत्यू झाला..घटनेनंतर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने परिस्थिती नियंत्रणात आणली. कर्नाटकचे वनमंत्री ईश्वर खंड्रे (Eshwar Khandre) यांनी या घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले असून, मृत महिलेच्या कुटुंबीयांप्रती शोकसंवेदना व्यक्त केल्या आहेत. त्यांनी या अपघाताला 'अत्यंत दुर्दैवी' असे संबोधले.