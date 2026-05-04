Karnataka Election Result : 5 राज्यांतील निकाल सुरु असतानाच कर्नाटकातून भाजपसाठी आनंदाची बातमी; पराभूत उमेदवार बनला आमदार, कसा फिरला निकाल?

Karnataka Election Result 2023 Recount : सध्या देशाचं लक्ष केरळ, आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांकडं लागलं आहे. मात्र, या राजकीय घडामोडींमध्येच कर्नाटकातून भारतीय जनता पक्षासाठी (भाजप) एक मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. .शृंगेरी विधानसभा मतदारसंघात २०२३ ची निवडणूक हरलेले भाजपचे उमेदवार डी.एन. जीवराज यांना आता अधिकृतपणे आमदार म्हणून घोषित करण्यात आले आहे..ही उलथापालथ कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार टपाल मतांच्या (पोस्टल बॅलेट्स) फेरमोजणीनंतर घडली. यामुळे काँग्रेसचे विद्यमान आमदार टी.डी. राजे गौडा यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला असून, ही जागा भाजपच्या ताब्यात गेली आहे..उच्च न्यायालयाने काय आदेश दिला?२०२३ च्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर डी.एन. जीवराज यांनी निकालाला आव्हान देत कर्नाटक उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल केली होती. ६ एप्रिल रोजी न्यायालयाने टपाल मतांची पुनर्पडताळणी आणि फेरमोजणी करण्याचे आदेश दिले. या आदेशानुसार शनिवारी फेरमोजणी प्रक्रिया सुरू झाली आणि ती मध्यरात्रीपर्यंत चालली..निकाल कसा फिरला?२०२३ च्या निवडणुकीत टी.डी. राजे गौडा यांनी केवळ २०१ मतांच्या फरकाने विजय मिळवला होता. मात्र, टपाल मतांच्या फेरमोजणीनंतर चित्र पूर्णतः बदलले.मूळ मतमोजणी :जीवराज – ६९२ टपाल मतेराजे गौडा – ५६९ टपाल मतेफेरमोजणीनंतर :जीवराज – ६९० मते (२ मतांची घट)राजे गौडा – ३१४ मतेराजे गौडा यांची तब्बल २५५ मते अवैध ठरवण्यात आली. त्यामुळे त्यांची आघाडी नाहीशी झाली आणि जीवराज पुढे गेले..अधिकृत घोषणारविवारी उशिरा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी अधिकृत घोषणा करत, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ च्या कलम ६६ आणि निवडणूक नियम १९६१ च्या नियम ६४ अंतर्गत डी.एन. जीवराज यांना शृंगेरी (१२३) मतदारसंघातून निवडून आलेले उमेदवार घोषित केले..काँग्रेसकडून गंभीर आरोपनिकालानंतर काँग्रेसकडून गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. राजे गौडा यांनी दावा केला, की त्यांच्या बाजूच्या मतपत्रिकांवर वेगळ्या शाईने खुणा करण्यात आल्या असून त्या मुद्दाम अवैध ठरवण्यात आल्या. त्यांच्या प्रतिनिधी सुधीर कुमार मुरोली यांनी चिक्कमगळूरू पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. दरम्यान, २५५ मतपत्रिकांमध्ये फेरफार झाल्याचा आरोप करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.....अन् अंतिम निकाल पलटलाया संपूर्ण प्रकरणात एक रंजक बाब म्हणजे, शनिवारीच निकाल आपल्या बाजूने लागल्याचा समज करून राजे गौडा आणि त्यांच्या समर्थकांनी विजयाचा जल्लोष साजरा केला होता. मात्र, अंतिम निकाल उलट लागल्याने राजकीय वातावरणात मोठी खळबळ उडाली आहे.