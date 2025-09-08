Prajwal Revanna Jail Job : माजी पंतप्रधानांचा बलात्कारी नातू आता पुस्तकं वाटणार; तुरुंगात मिळाली लायब्ररी क्लार्कची नोकरी, रोज मिळणार 'इतका' पगार

Prajwal Revanna Jail Job : माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचा नातू आणि बलात्काराच्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेला माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा (Prajwal Revanna) याच्यावर तुरुंगात एक महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तो सध्या बंगळूर येथील पैरप्पाना अग्रहरी कारागृहात (Parappana Agrahara Prison) लायब्ररी क्लर्क म्हणून काम करणार असून, त्यासाठी त्याला दररोज ५२२ रुपयांचे मानधन मिळणार आहे..कारागृहात कामकाज कसं चालतं?जेल प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रज्वल रेवण्णाची मुख्य जबाबदारी म्हणजे इतर कैद्यांना पुस्तके देणे व त्याची योग्य नोंद ठेवणे अशी असेल. कारागृह नियमांनुसार, जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांना काही ना काही काम करणे बंधनकारक आहे. ही कामे कैद्यांच्या आवडी व कौशल्यावर आधारित ठरवली जातात..मुंबईला बॉम्बस्फोटने उडवून देण्याची धमकी देणारा 'ज्योतिषी’ जेरबंद; 14 दहशतवादी घडवणार होते कट? नोएडातून आरोपीला उचललं!.साधारणपणे कैद्यांना दर आठवड्यात तीन दिवस म्हणजे, महिन्याला १२ दिवस काम करावे लागते. सुरुवातीला रेवण्णाने प्रशासकीय कामात रस दाखवला होता; मात्र प्रशासनाने त्याला लायब्ररी क्लर्कचे काम सोपवले. पहिल्याच दिवशी त्याने हे काम नीट पार पाडल्याची नोंद आहे. न्यायालयीन कामकाज व इतर व्यस्ततेमुळे सध्या त्याला मर्यादित दिवसांसाठीच काम दिले जात आहे..न्यायालयाने सुनावली जन्मठेपेची शिक्षाप्रज्वल रेवण्णाला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376(2)(k), 376(2)(n), 354(B), 354(C) तसेच आयटी कायद्याच्या कलम 66(E) अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले. पुरावे, तपास व साक्षीदारांच्या साक्षांनंतर न्यायालयाने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला असून त्यापैकी सात लाख रुपये पीडित महिलेसाठी देण्यात येणार आहेत..कोण आहे प्रज्वल रेवण्णा?प्रज्वल रेवण्णा हा माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचा नातू आणि केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री कुमारस्वामी यांचा सुपुत्र आहे. २४ एप्रिल २०२४ रोजी हासनच्या स्टेडियमवर तब्बल शेकडो पेन ड्राइव्ह सापडल्याने प्रकरणाची सुरुवात झाली. त्यामध्ये प्रज्वल रेवण्णाचे २,८७० व्हिडिओ क्लिप्स व फोटो आढळले, ज्यात त्याचे अनेक महिलांसोबतचे अश्लील संबंध उघड झाले..प्रज्वल विरोधात तब्बल ५० महिलांची तक्रारयानंतर तब्बल ५० महिलांनी तक्रार दाखल केली, त्यापैकी १२ महिलांनी बलात्काराचा गंभीर आरोप केला. प्रकरण उघड झाल्यावर रेवण्णा भारताबाहेर पळून गेला होता. मात्र, ३१ मे रोजी जर्मनीतून परतल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. या खटल्यात २६ साक्षीदारांची साक्ष, शेकडो कागदपत्रे व तब्बल ३८ सुनावण्या झाल्यानंतर अखेर त्याला जन्मठेपेची शिक्षा व दंड ठोठावण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.