Karnataka Bus Fare Hike : राज्यात पुन्हा बस भाडेवाढीची शक्यता; परिवहनमंत्र्यांकडून संकेत, समितीचा अहवाल दोन दिवसांत सादर होणार

बंगळूर : नंदिनी दूध दरवाढीची चर्चा सुरू असतानाच आता राज्यातील सरकारी बसच्या तिकीट दरातही वाढ होण्याचे संकेत मिळाले (Karnataka bus fare hike) आहेत. परिवहनमंत्री बैराती सुरेश यांनी बस भाडेवाढीचे संकेत दिले असून, भाडेदरात सुधारणा आणि परिवहन महामंडळांच्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त केलेली समिती येत्या एक-दोन दिवसांत अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालाच्या आधारे भाडेवाढीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे..बंगळूर येथे बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना मंत्री सुरेश म्हणाले की, राज्यातील परिवहन महामंडळे आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत. त्यातच डिझेलच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे बस प्रवासाचे भाडे वाढविणे अपरिहार्य ठरत आहे. बस भाड्यात किती वाढ करावी आणि महामंडळांची आर्थिक स्थिती नेमकी काय आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त आयएएस अधिकारी अतुल तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल दोन ऑक्टोबर रोजी प्राप्त होण्याची शक्यता आहे..अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर परिवहनमंत्री हे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. त्यानंतर भाडेवाढीचा प्रस्ताव अंतिम निर्णयासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे..डिझेल दरवाढीचा आर्थिक भारकेंद्र सरकारने अलीकडच्या काळात चारवेळा डिझेलच्या दरात वाढ केली आहे. त्यामुळे प्रतिलिटर डिझेलच्या किमतीत सुमारे १५ ते १६ रुपयांची वाढ झाल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात यापूर्वी २०२५ मध्ये बस भाड्याचे दर सुधारण्यात आले होते..Ladki Bahin Yojana e-KYC Update : लाडकी बहीण योजनेचे नवे अर्ज आणि ई-केवायसी पुन्हा सुरू? 'या' लिंक्सवर चुकूनही क्लिक करू नका, सरकारचा आला अत्यंत महत्त्वाचा खुलासा.केएसआरटीसी, बीएमटीसी, एनडब्ल्यूकेआरटीसी आणि केकेआरटीसी हे चारही परिवहन महामंडळे आर्थिक अडचणीत आहेत. या महामंडळांवर एकूण आठ हजार कोटींहून अधिक तोटा असल्याचे सांगण्यात आले. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, इंधन खर्च आणि दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी भाडेवाढ आवश्यक असल्याचे परिवहनमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आर्थिक परिस्थिती सुधारली नाही, तर महामंडळांचे कामकाज सुरू ठेवणेही कठीण होऊ शकते, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली..दूध दरवाढीचीही मागणीदरम्यान, दूध उत्पादक शेतकरी आणि दूध संघांच्या हितासाठी नंदिनी दुधाच्या दरात प्रतिलिटर पाच ते दहा रुपयांची वाढ करावी, अशी मागणी ‘बमूल’चे अध्यक्ष डी. के. सुरेश यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे राज्यात दूध आणि बस प्रवास या दोन्हींच्या दरवाढीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.