Ban On Plastic Bottles: सरकारी कार्यालय आणि बैठकांमध्ये प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा वापर करता येणार नाही, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

कर्नाटक सरकारने एक विशेष पर्यावरणीय उपक्रम सुरू केला आहे. सरकारी कार्यालये, बैठका आणि कार्यक्रमांमध्ये प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा वापर आता केला जाणार नाही. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना पर्यावरणपूरक साहित्यापासून बनवलेल्या बाटल्या वापरण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. त्यांनी सरकारी कार्यालयांमध्ये नंदिनीच्या भांड्यांचा वापर करण्याचे आदेशही दिले आहेत..मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी याबद्दल ट्विट करत म्हटले आहे की, "सरकारी कार्यालये आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये प्लास्टिकच्या बाटल्यांऐवजी पर्यावरणपूरक साहित्यापासून बनवलेल्या भांडी वापरण्याच्या सूचना आधीच देण्यात आल्या आहेत. सरकारी कार्यालये आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये प्लास्टिकच्या बाटल्यांऐवजी पर्यावरणपूरक साहित्यापासून बनवलेल्या भांडी वापरण्याच्या सूचना आधीच देण्यात आल्या आहेत. याचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे.".ते म्हणाले, "मी सरकारच्या मुख्य सचिवांना याचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि मुख्यमंत्री, मंत्री आणि सर्व सरकारी बैठका आणि कार्यक्रमांमध्ये सरकारी मालकीच्या केएमएफच्या नंदिनी पदार्थांचा वापर करणे बंधनकारक केले आहे." याव्यतिरिक्त, सरकार राज्यातील काही विद्यापीठांचे नाव बदलण्याची तयारी करत आहे. या उपक्रमात विविध विद्यापीठांचे नाव सामाजिक न्यायाचे पुरस्कर्ते विश्वगुरू बसवण्णा; कीर्तनातून सामाजिक जागरूकता आणणारे कनकदास; आधुनिक कर्नाटकच्या निर्मितीचा पाया रचणारे नलवाडी कृष्णराजा ओडायर; आणि बदलाचे प्रणेते डी. देवराज अरसू यांच्या नावावर ठेवण्याचे निर्देश आहेत. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना हा प्रस्ताव पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत आणण्याचे निर्देश दिले आहेत.