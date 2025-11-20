Dog Bite: श्वानाच्या चाव्यामुळे मृत्यू झाल्यास ५ लाख, तर जखमींना...; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

देशभरात दररोज कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे लोकांचा मृत्यू होतो. सरकार आणि न्यायालयांनी अशा प्रकरणांवर आधीच चिंता व्यक्त केली आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच सर्व कुत्र्यांना लसीकरण करण्याचे आदेश दिले आहेत. या सर्वांमध्ये कर्नाटक सरकारने आता एक मोठा निर्णय घेतला आहे. .त्यानुसार कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांच्या कुटुंबियांना ₹५ लाखांची भरपाई दिली जाईल. कर्नाटक सरकारने बुधवारी कुत्र्यांच्या चाव्याव्दारे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना ५ लाख रुपयांची भरपाई जाहीर केली. याशिवाय जखमा, काळे डाग किंवा अनेक चावल्यास ५००० रुपये दिले जातील. यामध्ये वैद्यकीय खर्चासाठी ३,५०० रुपये आणि सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्टसाठी १,५०० रुपये समाविष्ट आहेत..Chief Minister Security : कोणत्या मुख्यमंत्र्यांना आहे जबरदस्त सुरक्षा कवच अन् जाणून घ्या, नितीश कुमारांची सुरक्षा कशी? .कुत्रा चावल्याने एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला पाच लाख रुपये भरपाई मिळेल, अशी घोषणा सरकारने केली आहे. गंभीर प्रकरणांमध्ये वेळेवर उपचार आणि आर्थिक मदत मिळावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात सरकारने एक आदेश जारी केला आहे..कर्नाटकपूर्वी, हरियाणा सरकारने सप्टेंबरमध्ये अशाच प्रकारची भरपाई जाहीर केली होती. हरियाणा सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, कुत्र्याच्या चाव्यासाठी प्रत्येक चाव्याच्या खुणामागे किमान ₹१०,००० आणि प्रत्येक ०.२ सेमी जखमेसाठी किमान ₹२०,००० भरपाई असेल. शिवाय मृत्यू झाल्यास सरकार भरपाई देखील देईल..Yogi Adityanath: गोरखनाथ मंदिरात सीएम योगींची मातृशक्तीला वंदना; ९ कन्यांचे केले पाद्यपूजन.सरकारने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, भटक्या गुरांमुळे/प्राण्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांसाठी घटनांसाठी भरपाईचे दावे निश्चित करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक समिती स्थापन केली जाईल. ती समिती १२० दिवसांच्या आत सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह त्यांच्या भरपाईच्या शिफारशी सादर करेल. त्यानंतरच भरपाईबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.