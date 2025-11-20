देश

Dog Bite: श्वानाच्या चाव्यामुळे मृत्यू झाल्यास ५ लाख, तर जखमींना...; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Death Due To Dog Bite: कुत्र्याच्या चाव्यामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना राज्य सरकार ५ लाख रुपये आणि जखमींना ५,००० रुपये भरपाई देईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
देशभरात दररोज कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे लोकांचा मृत्यू होतो. सरकार आणि न्यायालयांनी अशा प्रकरणांवर आधीच चिंता व्यक्त केली आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच सर्व कुत्र्यांना लसीकरण करण्याचे आदेश दिले आहेत. या सर्वांमध्ये कर्नाटक सरकारने आता एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

