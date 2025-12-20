Dress Code: कर्मचाऱ्यांसाठी ड्रेस कोड सक्तीचा; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, कोणत्या कपड्यांवर बंदी? जाणून घ्या...

कर्नाटक सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ड्रेस कोड लागू केला आहे. कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागाने (DPAR) एक परिपत्रक जारी केले आहे. कार्यालयात फाटलेल्या जीन्स आणि स्लीव्हलेस कपडे घालण्यास मनाई आहे. या आदेशामागील कारण सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रतिष्ठा राखणे असल्याचे सांगितले आहे. आदेशाचे पालन न केल्यास कारवाईचा धोका देखील आहे..कर्नाटकातील कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागाने कर्नाटक सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यालयीन शिस्तीबाबत एक कडक परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार, कर्मचाऱ्यांना फाटलेली जीन्स आणि स्लीव्हलेस कपडे घालण्यास मनाई आहे. हे सरकारी परिपत्रक विविध विभाग प्रमुख, जिल्हाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि इतरांना पाठवण्यात आले आहे. .Epstein File Controversy : एपस्टीन फाईल भारताच्या राजकारणाला हादरवणार? फाईलमध्ये PM मोदींचं नाव? पृथ्वीराज चव्हाण यांचा धक्कादायक दावा.त्यात सरकारी कार्यालयांना भेट देण्याच्या काय आणि काय करू नये याची यादी आहे. या परिपत्रकाबाबत सरकारने म्हटले आहे की, काही कर्मचारी राज्य सरकारी कार्यालयांमध्ये अश्लील कपडे घालून काम करत असल्याच्या तक्रारी जनतेकडून आणि काही संघटनांकडून विभागाला मिळाल्या होत्या. कर्मचाऱ्यांना योग्य कपडे घालण्याचे निर्देश देण्यात आले असले तरी, बरेच जण सूचनांचे पालन करत नाहीत. म्हणूनच हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे..ज्यामध्ये कडक अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सी.एस. शतक्षरी यांनी कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागाच्या परिपत्रकाचे स्वागत केले. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी परिधान केलेल्या ड्रेस कोडमुळे इतरांना लाज वाटू नये. ते म्हणाले की, सरकारी कार्यालयांमध्ये शिष्टाचार राखला पाहिजे..Prithviraj Chavan on Epstein files : ‘मराठी माणूस पंतप्रधान होणार’ यावर पुन्हा पृथ्वीराज चव्हाणांनी केलं वक्तव्य, फुसका बार की मराठी पंतप्रधान?.सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने खातेवही आणि हालचाली नोंदी सुरू केल्या आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात येताना किंवा बाहेर पडताना या नोंदी नोंद कराव्यात असे परिपत्रकात म्हटले आहे. बरेच जण हा नियम पाळत नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.