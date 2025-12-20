देश

Dress Code: कर्मचाऱ्यांसाठी ड्रेस कोड सक्तीचा; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, कोणत्या कपड्यांवर बंदी? जाणून घ्या...

Karnataka Dress Code News: कर्नाटकमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ड्रेस कोड लागू झाला आहे. जर त्यांनी त्याचे पालन केले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. कार्मिक विभागाने याबाबत परिपत्रक काढले आहे.
कर्नाटक सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ड्रेस कोड लागू केला आहे. कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागाने (DPAR) एक परिपत्रक जारी केले आहे. कार्यालयात फाटलेल्या जीन्स आणि स्लीव्हलेस कपडे घालण्यास मनाई आहे. या आदेशामागील कारण सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रतिष्ठा राखणे असल्याचे सांगितले आहे. आदेशाचे पालन न केल्यास कारवाईचा धोका देखील आहे.

