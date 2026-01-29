राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! सरकारी कर्मचाऱ्यांना खादीचे कपडे घालणे बंधनकारक; कधी आणि का? जाणून घ्या...

कर्नाटकातील काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सिद्धरामय्या सरकारने खादी कपड्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना महिन्यातून एक दिवस खादी कपडे घालणे बंधनकारक आहे. मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार दर महिन्याच्या पहिल्या शनिवारी खादी कपडे घालणे अनिवार्य असेल. ही योजना २४ एप्रिलपासून लागू केली जाईल..हा नियम राज्य सरकारच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू असेल, ज्यामध्ये विविध मंडळे आणि महामंडळे, विद्यापीठे, विविध प्राधिकरणे आणि अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल. खादी उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, आज कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिव डॉ. शालिनी रजनीश यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान सौधा येथे एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सरकारी आणि सरकारी मालकीच्या महामंडळे, प्राधिकरणे, विद्यापीठे, अनुदानित संस्थांमधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छेने खादी कपडे परिधान करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली..महत्त्वाची बातमी! फेसबुक-एक्सवर पोस्ट सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागात पडणार; राज्य सरकारकडून सोशल मीडिया वापरावर कडक निर्बंध लागू.खादीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि खादी उद्योगाला पाठिंबा देण्यासाठी, कर्नाटक सरकारने त्यांच्या पाच लाख कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याच्या पहिल्या शनिवारी खादीचे कपडे घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. तथापि, कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे (KSGEA) अध्यक्ष सीएस शदक्षरी म्हणाले, "खादीचे कपडे घालणे अनिवार्य नाही तर ऐच्छिक आहे. खादी उद्योग आणि आमचे विणकर अडचणींचा सामना करत असल्याने, आम्ही सरकारची विनंती मान्य केली आहे.".पूर्वी सरकार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दर शुक्रवारी खादी घालणे बंधनकारक करण्याचा विचार करत होते. परंतु कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असल्याने ते महिन्यातून एक दिवस मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. KSGEA च्या प्रेस रिलीजनुसार, पुरुष कर्मचारी खादीपासून बनवलेले पॅन्ट, शर्ट आणि ओव्हरकोट घालू शकतात आणि महिला कर्मचारी साड्या आणि चुडीदार घालू शकतात..कर्मचाऱ्यांना फक्त सरकारी खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळांकडून (केव्हीआयसी) कपडे खरेदी करण्यास सांगण्यात आले आहे. अशा खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकारने प्रत्येक खरेदीवर अतिरिक्त ५ टक्के सूट जाहीर केली आहे. ही योजना २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केली जाईल, ज्याअंतर्गत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनुदानित दरात दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू पुरवण्यासाठी लष्कराच्या कॅन्टीनच्या धर्तीवर एमएसआयएल मार्फत "सरकारी कर्मचारी कॅन्टीन" सुरू केले जाईल..EV Vehicles: मध्यमवर्गासाठी खुशखबर! इलेक्ट्रिक कारचं स्वप्न पूर्ण होणार; केंद्र सरकारचा मास्टरस्ट्रोक, काय घडलं?.कर्नाटक सरकारने गुरुवारी पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी कॅज्युअल रजा जाहीर केली. कर्नाटकचे पोलिस महासंचालक (डीजीपी) एम.ए. सलीम यांनी गुरुवारी एक परिपत्रक जारी करून सर्व पोलीस युनिट प्रमुख आणि पोलिस स्टेशन प्रभारींना त्यांच्या अखत्यारीतील पोलिस कर्मचाऱ्यांना विनंतीनुसार कॅज्युअल रजा देण्याचे निर्देश दिले. "जर कोणत्याही पोलिस कर्मचाऱ्याला त्याच्या वाढदिवसानिमित्त किंवा लग्नाच्या वर्धापनदिनानिमित्त कॅज्युअल रजा घ्यायची असेल, तर त्याच्या विनंतीचा विचार करून ती रजा मंजूर करावी," असे सलीम यांनी त्यांच्या परिपत्रकात म्हटले आहे..त्यांनी सांगितले की, सार्वजनिक सुरक्षा आणि कायदा आणि सुव्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी पोलिस अधिकारी सतत दबाव आणि कठीण परिस्थितीत काम करतात. त्यांना त्यांचे वाढदिवस आणि लग्नाच्या वर्धापनदिन साजरे करण्यासाठी सुट्टी दिल्याने ते भावनिकदृष्ट्या बळकट होतील आणि कामाचा ताण कमी होईल. डीजीपी पुढे म्हणाले की, या सुट्ट्यांमुळे त्यांना त्यांच्या कुटुंबियांसोबत दर्जेदार वेळ घालवता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.