देश

केंद्राचा आदेश पण कर्नाटक भूमिकेवर ठाम! काँग्रेसच्या १९३७ सालच्या ठरावाचं होणार पालन, DK सरकारचा आदेश नेमका काय?

Karnataka Vande Mataram Order: केंद्र सरकारने 'वंदे मातरम'ची सर्व सहा कडवे गाणे अनिवार्य करण्याचे निर्देश दिले असतानाच कर्नाटक सरकारचा हा नवा आदेश समोर आला आहे.
dk shivkumar

dk shivkumar

esakal

संतोष कानडे
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Congress Government: कर्नाटक सरकारने राज्यातील सर्व सरकारी कार्यक्रम आणि अधिकृत समारंभांमध्ये राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम'चे गायन अनिवार्य केले आहे. मात्र, यासंदर्भात अधिकृत आदेश जारी करताना कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, त्यानुसार राज्य सरकारच्या कार्यक्रमांमध्ये 'वंदे मातरम'ची केवळ पहिली दोनच कडवे गायली जाणार आहेत.

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