केंद्राचा आदेश पण कर्नाटक भूमिकेवर ठाम! काँग्रेसच्या १९३७ सालच्या ठरावाचं होणार पालन, DK सरकारचा आदेश नेमका काय?

Congress Government: कर्नाटक सरकारने राज्यातील सर्व सरकारी कार्यक्रम आणि अधिकृत समारंभांमध्ये राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम'चे गायन अनिवार्य केले आहे. मात्र, यासंदर्भात अधिकृत आदेश जारी करताना कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, त्यानुसार राज्य सरकारच्या कार्यक्रमांमध्ये 'वंदे मातरम'ची केवळ पहिली दोनच कडवे गायली जाणार आहेत..या शासकीय आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल उपस्थित असलेल्या कार्यक्रमांमध्ये तसेच ज्या कार्यक्रमांचे प्रतिनिधित्व केंद्र सरकारकडून केले जाईल, अशा ठिकाणी मात्र 'वंदे मातरम'ची संपूर्ण सहाही कडवे गायली जातील..Hartalika Katha: हरतालिकेची कहाणी! हवा तसा नवरा मिळावा म्हणून महिला का करतात व्रत! माता पार्वती-भगवान शंकरांची संपूर्ण कथा वाचा इथेच.केंद्र सरकारने 'वंदे मातरम'ची सर्व सहा कडवे गाणे अनिवार्य करण्याचे निर्देश दिले असतानाच कर्नाटक सरकारचा हा नवा आदेश समोर आला आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात या राष्ट्रगीताने राष्ट्रवाद, एकता आणि देशभक्तीची भावना जागवण्यात अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती, असा उल्लेखही या आदेशात करण्यात आला आहे..८ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या या सरकारी आदेशानुसार, हा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे. हा शासन निर्णय कर्नाटकच्या राज्यपालांच्या नावाने अधिकृतरीत्या जारी करण्यात आला आहे..Mumbai Crime: विनातिकीट प्रवाशाची टीसीला मारहाण, धक्का देत चेहऱ्यावर बुक्का मारला अन्...; मुंबईत खळबळजनक प्रकार.विशेष म्हणजे, गेल्या महिन्यात काँग्रेस कार्यसमितीने १९३७ मधील आपल्या ऐतिहासिक ठरावाचे पालन करण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्यानुसार पक्षाच्या कार्यक्रमांमध्ये केवळ पहिली दोनच कडवे गायली जावीत, असे ठरवण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.