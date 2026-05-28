राज्यपाल कर्नाटकात नाहीत, सिद्धरामय्या राजीनामा कुणाकडे देणार? नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी कसा होणार?

Karnataka New CM: कर्नाटकात काँग्रेसने खांदेपालट करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राजीनाम्याची घोषणा केलीय. सिद्धरामय्या दुपारी तीन वाजता राजीनामा देणार आहेत. दरम्यान, राज्यपालच राज्यात नसल्यानं नवा पेच निर्माण झालाय. राज्यपाल थावरचंद गहलोत हे कौटुंबिक कारणास्तव बुधवारी रात्री अचानक बाहेर गेले आहेत. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या राजीनामा कसा देणार? राजीनामा कोण मंजूर करणार आणि नव्या मुख्यमंत्र्यांना शपथ कोण देणार असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दुसरीकडे लोकभवनाकडून सिद्धरामय्यांनी राज्यपालांच्या भेटीची वेळ मागितली नसल्याचं सांगण्यात आलंय. Siddaramaiah to Resign Today, But Karnataka Governor Away: Questions Over New CM Oath.गुरुवारी लोकभवनच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, सिद्धरामय्या यांनी अद्याप राज्यपाल गहलोत यांना भेटण्यासाठी वेळ मागितलेली नाही. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या वरिष्ठ सूत्रांनी बुधवारी सांगितलं होतं की, सिद्धरामय्या यांनी राज्यपालांना भेटण्यासाठी वेळ मागितलीय. तर लोकभवनच्या अधिकाऱ्यांनी राज्यपाल सध्या कर्नाटकात नाही तर मध्य प्रदेशातील इंदौरमध्ये असल्याचं सांगितलं..मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देतोय! सिद्धरामय्यांची घोषणा, डीके शिवकुमार यांनी चरणस्पर्श करत घेतले आशीर्वाद.राज्यपाल सध्या बंगळुरूत लोकभवनात नाहीत. मुख्यमंत्री राज्यपालांना भेटणार आहेत अशी कोणतीही माहिती लोकभवनातील अधिकाऱ्यांना नाही. अद्याप तसा मेसेज किंवा सूचना आलेली नाही. राज्यपाल राज्यात परतल्यानंतरच सिद्धरामय्या त्यांना भेटतील असं म्हटलं जात आहे..राज्यपालांच्या अनुपस्थितीत मुख्यमंत्री राजीनामा कुणाकडे सोपवू शकतात असा प्रश्न उपस्थित होतोय. जर राज्यपाल बंगळुरूत आले नाहीत तर सिद्धरामय्या लोकभवन सचिवांकडे राजीनामा सोपवू शकतात. तशी तरतूद असल्याचंही लोकभवनच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. सिद्धरामय्यांचा राजीनामा राज्यपालांकडे पाठवून त्यावर शिक्कामोर्तब केलं जाईल. पुढे प्रक्रियेनुसार राज्यपाल कार्यवाही करतील किंवा सिद्धरामय्यांना स्वत: येऊन राजीनामा सोपवण्यासही राज्यपाल सांगू शकतात.