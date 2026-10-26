Karnataka Heavy Rain Alert : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा! राज्यात बुधवारपर्यंत मुसळधार पावसाचा इशारा; 23 जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

बंगळूर : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाल्याने कर्नाटकातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने २८ ऑक्टोबरपर्यंत राज्यात मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तविला (Yellow alert for 23 districts in Karnataka) असून, खबरदारीचा उपाय म्हणून २३ जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी केला आहे. विशेषतः दक्षिण अंतर्गत कर्नाटक आणि किनारपट्टीच्या भागांत पावसाचा प्रभाव अधिक जाणवण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे..राज्यात पुढील काही दिवस पावसाळी वातावरण कायम राहण्याचा अंदाज आहे. काही भागांत मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याची शक्यता असून, सखल भागांत पाणी साचणे आणि रस्त्यांवरील वाहतुकीत अडथळे निर्माण होण्याची भीती आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सतर्क राहावे आणि हवामान विभागाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..Belagavi To Kolhapur Railway Route Survey : बहुप्रतिक्षित बेळगाव-कोल्हापूर रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण सुरू; पुण्यातील कंपनीकडे सर्वेक्षणाची जबाबदारी, 55 लाखांचा निधी मंजूर.दरम्यान, राजधानी बंगळूरमध्ये शनिवारी रात्री उशिरा पावसाने हजेरी लावली. रात्रीपासून पहाटेपर्यंत रिमझिम पाऊस सुरू असल्याने शहरातील वातावरणात गारवा निर्माण झाला होता. बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे कर्नाटकात आणखी काही दिवस पावसाची स्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी हवामानातील बदलांवर लक्ष ठेवावे. तसेच मुसळधार पावसाच्या काळात अनावश्यक प्रवास टाळावा आणि संभाव्य धोके लक्षात घेऊन आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.