Karnataka Monsoon Update : राज्यात आजपासून मुसळधार पावसाचा इशारा; 11 जिल्ह्यांना यलो अलर्ट, चार जूनला मॉन्सून केरळात होणार दाखल

बंगळूर : पावसाळ्याचा हंगाम सुरू झाला असला तरी राज्यातील अनेक भागांमध्ये अद्याप उष्णतेची तीव्रता कायम (Karnataka heavy rain forecast today) आहे. मात्र, आजपासून (ता. ३) राज्यातील विविध भागांत जोरदार पावसाची शक्यता असून, हवामान विभागाने ११ जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे..या जिल्ह्यांना ‘यलो अलर्ट’ किनारपट्टी भागातील मंगळूर (दक्षिण कन्नड), उडुपी आणि कारवार (उत्तर कन्नड) जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. तसेच उत्तर अंतर्गत भागातील धारवाड, गदग, हावेरी आणि बेळगाव, तर दक्षिण अंतर्गत भागातील कोडगू, शिमोगा, हासन, तुमकूर, चित्रदुर्ग आणि चिक्कमगळूर जिल्ह्यांतील काही ठिकाणी जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे..Maharashtra Rain Alert : राज्यात पावसाची जोरदार चाहूल; 18 जिल्ह्यांना यलो अलर्ट, पुढील दोन तासांत पुणे-नाशिक घाटमाथ्यावर वादळी पावसाची शक्यता!.इतर भागांत हलका ते मध्यम पाऊसबंगळूर शहर व ग्रामीण, म्हैसूर, मंड्या, रामनगर, विजयनगर, बळ्ळारी, चिक्कबळ्ळापूर तसेच उत्तर कर्नाटकातील बिदर, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, विजयपूर, बागलकोट आणि कोप्पळ जिल्ह्यांत पुढील चार दिवस हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. सात जूननंतर पावसाचा जोर काहीसा कमी होईल, असे सध्याच्या हवामान अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..चार जूनला केरळमध्ये मॉन्सूनभारतीय हवामान विभागाने चार जूनच्या सुमारास नैर्ऋत्य मॉन्सून केरळमध्ये दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. याच काळात नैर्ऋत्य व आग्नेय अरबी समुद्रातील काही भाग, लक्षद्वीप बेटे, केरळ व तमिळनाडूचा काही भाग तसेच बंगालच्या उपसागरातील विविध क्षेत्रांत माॅन्सूनच्या पुढील वाटचालीस पोषक परिस्थिती निर्माण होत असल्याचे विभागाने म्हटले आहे..KDMC Demolition : कल्याणमध्ये उड्डाणपुलाच्या कामावरून हायव्होल्टेज ड्रामा! पूर्वसूचना न देता बुद्धविहार, स्तूपांची तोडफोड केल्याचा आरोप; बुद्धभूमी फाउंडेशन आक्रमक.केरळनंतर तीन दिवसांत कर्नाटकातकेरळमध्ये मॉन्सून दाखल झाल्यानंतर पुढील दोन ते तीन दिवसांत तो कर्नाटकातही पोहोचण्याची शक्यता आहे, असा अंदाज हवामानतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.