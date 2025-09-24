X Petition : इथे अमेरिकेचे कायदे चालणार नाहीत, भारतातील नियमांप्रमाणे काम करावे लागेल; उच्च न्यायालयाने 'एक्स' ची याचिका फेटाळली

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या टेक डाऊन आदेशाला आव्हान देणारी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) ने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना भारतात काम करण्यासाठी देशाच्या कायद्यांचे पालन करावे लागेल..न्यायालयाने म्हटले की सोशल मीडियाचे नियमन ही आजची गरज आहे आणि कंपन्यांना नियंत्रणाशिवाय काम करण्याची परवानगी देता येणार नाही. उच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की भारतीय संविधानाचे कलम १९ केवळ नागरिकांसाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करते, म्हणजेच ते परदेशी कंपन्या किंवा नागरिक नसलेल्यांना लागू करता येत नाही..उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की ट्विटर अमेरिकेतील कायद्यांचे पालन करते परंतु भारतात लागू केलेल्या टेक डाऊन आदेशांचे पालन करण्यास नकार देत आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले की भारतात काम करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक प्लॅटफॉर्मने देशातील नियम आणि कायदे जाणून घ्यायला हवेत. .उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की सोशल मीडिया कंपन्यांना भारतात नियंत्रणाशिवाय काम करण्याची परवानगी देता येत नाही आणि अनियंत्रित ऑनलाइन अभिव्यक्तीमुळे अराजकता आणि अराजकता निर्माण होऊ शकते. न्यायालयाने सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी सहकार्य पोर्टलचा संदर्भ दिला आणि म्हटले की २०२१ च्या नियमांना २०११ च्या श्रेया सिंघल निर्णयापेक्षा वेगळे अर्थ लावणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने अमेरिकन नियमांचा भारतात वापर नाकारत म्हटले की भारतीय नियम आणि कायदे वेगळे आहेत. .'तंत्रज्ञानासोबत नियम विकसित झाले पाहिजेत'डिजिटल जगात जलद बदल लक्षात घेऊन खंडपीठाने विचारले, "अल्गोरिदम सतत माहितीच्या प्रवाहाला आकार देत आहेत. सोशल मीडियाच्या धोक्यांचे नियमन आणि नियंत्रण करण्याची गरज नाही का?"न्यायालयाने असेही म्हटले की तंत्रज्ञान विकसित होत असताना, नियम देखील विकसित झाले पाहिजेत आणि २०२१ च्या आयटी नियमांसाठी एक नवीन अर्थ लावण्याचा दृष्टिकोन आवश्यक आहे. न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की कोणताही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म देशाच्या कायद्यांना अपवाद घेऊ शकत नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.