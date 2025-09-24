देश

X Petition : इथे अमेरिकेचे कायदे चालणार नाहीत, भारतातील नियमांप्रमाणे काम करावे लागेल; उच्च न्यायालयाने 'एक्स' ची याचिका फेटाळली

X Petition : केंद्र सरकारच्या टेक डाऊन आदेशाला आव्हान देणारी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) ची याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. अमेरिकेचे कायदे इथे चालणार नाहीत, इथले नियम जाणून घ्या असे म्हटले आहे.
Karnataka High Court ruled that X (formerly Twitter) must comply with Indian IT Rules 2021, rejecting its plea against takedown orders.

Yashwant Kshirsagar
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या टेक डाऊन आदेशाला आव्हान देणारी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) ने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना भारतात काम करण्यासाठी देशाच्या कायद्यांचे पालन करावे लागेल.

