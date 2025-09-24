देश

कर्नाटकमध्ये भाजपचे खराब रस्त्यांबाबत सरकार विरोधात आंदोलन

Yashwant Kshirsagar
Updated on

कर्नाटकातील विरोधी पक्ष भाजपने बुधवारी राजधानी बेंगळुरूसह राज्यातील विविध भागात निदर्शने केली. या दरम्यान, रस्त्यांची खराब स्थिती आणि राज्यातील खड्ड्यांच्या समस्येवरून राज्यातील सिद्धरामय्या सरकारवर निशाणा साधला. पक्षाच्या सूत्रांनी सांगितले की, बेंगळुरूमध्ये भाजप नेत्यांनी खड्डे भरून निदर्शने केली, तर राज्यातील इतर अनेक भागात 'रास्ता रोको' निदर्शने करण्यात आली. जवळजवळ सर्व विधानसभा मतदारसंघांमध्ये निदर्शने करण्यात आली. राज्यातील रस्त्यांच्या, विशेषतः बेंगळुरूमधील खड्ड्यांनी भरलेल्या रस्त्यांच्या स्थितीवरून काँग्रेस सरकारला विविध घटकांकडून तीव्र टीका सहन करावी लागत आहे.

