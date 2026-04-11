नियम मोडणारा नियम शिकवणार का? लंबोर्गिनी घेऊन जा आणि रस्ता झाड, कोर्टानं बड्या बापाच्या पोराला 'जमिनीवर' आणलं

वेगाने लेम्बोर्गिनी चालवणाऱ्या बड्या बापाच्या पोराला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने चांगलाच धडा शिकवला आहे. न्यायालयाने त्याला रस्ता झाडण्याची शिक्षा दिली आहे. चिरंत असं या तरुणाचं नाव आहे. २०२५ मधील एका प्रकरणात न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. त्यानंतर सोशल मीडियावर या शिक्षेची जोरदार चर्चा सुरु आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, हे प्रकरण डिसेंबर २०२५ मधील आहे. त्यावेळी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ज्यात आरोपी चिरंत आपली हिरवी लेम्बोर्गिनी कार अतिशय वेगाने चालवत होता. तसेच या गाडीला मोठ्या आवाजाचे एक सायलेंसर बसवण्यात आले होते. पोलिसांनी पकडल्यानंतर चिरंतने दंड भरला होता, मात्र त्याने सायलेंसर काढला नसल्याचे पुढे उघड झाले..याप्रकरणी चिरंतवर केंगेरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. हा गुन्हा रद्द करावा,ही मागणी करणारी याचिका चिरंतने आपल्या वकिलामार्फेत उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर नुकताच सुनावणी पार पडली. यावेळी आरोपीच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं की, चिरंतला विनाकारण आरोपीसारखं वागवलं जातं आहे. आरोपीने गुन्हाही दाखल केला आहे. त्यामुळे त्याच्या विरोधातील गुन्हा रद्द करावा, अशी आमची मागणी आहे..यावर न्यायालयानं म्हटलं की आम्ही गुन्हा रद्द करणायला तयार आहे. पण त्यापूर्वी आरोपीला समाजसेवा करावी लागणार आहे. यावर तो शाळेत मुलांना वाहतूक नियमांबाबत शिक्षण देईल, असं उत्तर चिरंतच्या वकिलांनी दिलं. यावर न्यायमूर्तींनी टोला लगावत म्हटले की, "जे स्वतः नियम तोडतात तेच मुलांना नियम शिकवणार, ही विचित्र बाब आहे." पुढे "तुम्ही तुमच्या लेम्बोर्गिनीत जा, रस्त्यावर झाडू मारा आणि पुन्हा त्याच गाडीत परत" असे निर्देश न्यायालयाने दिले.