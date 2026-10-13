High Court : आरक्षणवाढीचा कायदा घटनाबाह्य; SC-ST आरक्षणासंदर्भातील तरतुदी उच्च न्यायालयाकडून रद्द! काय आहे प्रकरण?

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महत्त्वपूर्ण निर्णय देत राज्य सरकारच्या २०२२ मधील आरक्षण कायद्यातील काही प्रमुख तरतुदी रद्द केल्या आहेत. या कायद्यानुसार अनुसूचित जातींचे (एससी) आरक्षण १५ टक्क्यांवरून १७ टक्के, तर अनुसूचित जमातींचे (एसटी) आरक्षण ३ टक्क्यांवरून ७ टक्के करण्यात आले होते. मात्र, आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नेणे घटनात्मक तरतुदींशी विसंगत असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने संबंधित तरतुदी घटनाबाह्य ठरवल्या..अनुच्छेद १४, १५ आणि १६ च्या उल्लंघनाचा ठपकासरन्यायाधीश विभू बखरू आणि न्यायमूर्ती के. एस. हेमलेखा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचा निकाल दिला. कर्नाटक अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (शैक्षणिक संस्थांमधील जागा तसेच राज्य सेवेतील नियुक्त्या आणि पदांमधील आरक्षण) कायदा, २०२२ मधील कलम ३ रद्द करण्यात आले. या कलमानुसार एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे जात असल्याने ते भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ आणि १५ चे उल्लंघन ठरत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.याशिवाय, राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण वाढवण्याची तरतूद असलेले कलम ४ देखील न्यायालयाने रद्द केले. ही तरतूद संविधानातील अनुच्छेद १४ आणि १६ शी विसंगत असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने ती असंवैधानिक घोषित केली..एकूण आरक्षण ५६ टक्क्यांपर्यंत वाढवले होतेया कायद्याला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिकांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. संबंधित कायद्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठीचे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ५६ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले होते.तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या कार्यकाळात हे विधेयक मंजूर झाले होते. ११ जानेवारी २०२३ रोजी राज्यपालांनी त्याला संमती दिली. त्यानंतर १२ जानेवारी २०२३ रोजी या कायद्याची कर्नाटक राजपत्रात नोंद करण्यात आली..Old Monk च्या विक्रिला परवानगी पण FSSAI ची मोठी अट... कोणत्या नावाने मिळणार RUM? ५०० कोटींचा फटका!.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भआरक्षणाची ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मधील इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या ऐतिहासिक खटल्यात निश्चित केली होती. त्यानंतरच्या अनेक न्यायालयीन निर्णयांमध्येही ही मर्यादा कायम ठेवण्यात आली. याच निर्णयांचा आधार घेत कर्नाटक सरकारच्या आरक्षणवाढीच्या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते..उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर यांची प्रतिक्रियादरम्यान, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला गंभीर बाब असल्याचे म्हटले. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणातील वाढ रद्द झाल्यामुळे राज्यातील सामाजिक न्याय, शैक्षणिक संधी आणि सरकारी नोकऱ्यांवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात, असे त्यांनी नमूद केले..न्यायपालिका आणि ती ज्या घटनात्मक चौकटीत कार्य करते, तिचा आपण आदर करतो, असे परमेश्वर यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या निकालामुळे मागील भाजप सरकारच्या राजकीय उत्तरदायित्वाबाबत तसेच केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकारच्या सातत्यपूर्ण निष्क्रियतेबाबत मूलभूत प्रश्न उपस्थित होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले..CJP Protest : काँग्रेसच्या मोर्चात सीजेपीचे कार्यकर्ते का दिसले नाहीत? आशुतोष रांकाने सांगितले 'हे' कारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.