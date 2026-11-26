दोन दशकांपूर्वी, म्हणजेच जुलै २००० मध्ये सुनेच्या नावावर नोंदणीकृत बक्षीसपत्राद्वारे (Gift Deed) दिलेली मालमत्ता रद्द करण्याची मागणी करणारी वृद्ध सासूची याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. .‘पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह व कल्याण कायदा, २००७’ हा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी झालेल्या मालमत्ता हस्तांतरणावर पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospective) लागू करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने लवादाचा बक्षीसपत्र रद्द करण्याचा आदेश बाजूला सारला. मात्र, वृद्ध महिलेचे उतारवय लक्षात घेऊन सुनेने तिला आयुष्यभर दरमहा ४ हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत..Jalgaon Jalna Railway Line Tunnel : मराठवाडा-खानदेशचा प्रवास सुसाट होणार! जळगाव-जालना रेल्वे मार्गावर बनणार देशातील सर्वात मोठा २३.५ किमीचा बोगदा; ३३६ किमीचे अंतर येणार थेट निम्म्यावर!.२२ वर्षांनंतर सासूची लवादाकडे धाव; नेमके प्रकरण काय? न्यायमूर्ती बी. प्रमोद यांच्या एकलपीठाने २० नोव्हेंबर रोजी हा निकाल दिला. या प्रकरणातील वृद्ध महिलेने २९ जुलै २००० रोजी नोंदणीकृत बक्षीसपत्राद्वारे ही मालमत्ता सुनेच्या नावावर करून तिचा ताबा दिला होता. बक्षीसपत्रातील नोंदीनुसार, मुलगा व्यसनांच्या आहारी गेल्याने मालमत्तेचे रक्षण व्हावे, या उद्देशाने तिने सुनेच्या नावावर ही मालमत्ता केली होती..सुमारे २२ वर्षांनंतर सासूने ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह लवादाकडे हे बक्षीसपत्र रद्द करण्याची मागणी केली. लवादाने ५ जानेवारी २०२३ रोजी हा दिवाणी वाद असल्याचे सांगत अर्ज फेटाळला; परंतु ३ जुलै २०२३ रोजी दुसरा आदेश देत सुनेला नोटीस न देता बक्षीसपत्र रद्द करून महसूल नोंदी बदलण्याचे निर्देश दिले होते..Maharashtra Digital Governance 174 Systems : सरकारी कार्यालयांमधील चकरा थांबणार! मुख्यमंत्र्यांकडून १७४ डिजिटल प्रणालींचे लोकार्पण; प्रजासत्ताक दिनापासून राज्यात 'झिरो ब्युरोक्रसी' आणि पेपरलेस प्रशासन!.कायदा लागू होण्यापूर्वीचा व्यवहार अवैध ठरवता येणार नाही!दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद: सुनेने फसवणूक करून बक्षीसपत्र करून घेतले असून ७० वर्षीय सासूला जगण्यासाठी लवादाने दिलेली पोटगी तुटपुंजी आहे, असा युक्तिवाद सासूच्या वकिलांनी केला. तर बक्षीसपत्र जुलै २००० मध्ये झाले असून ज्येष्ठ नागरिक कायदा १ एप्रिल २००८ पासून लागू झाल्याने तो या व्यवहाराला लागू होत नाही; तरीही सून सासूला आयुष्यभर दरमहा ४ हजार रुपये पोटगी देण्यास तयार असल्याचे सुनेच्या वकिलांनी सांगितले.न्यायालयाचा निर्णय: हा कायदा केवळ भविष्यातील प्रभावाने (Prospective) लागू होतो. त्यामुळे १ एप्रिल २००८ पूर्वी झालेल्या नोंदणीकृत बक्षीसपत्रात हस्तक्षेप करणारा लवादाचा आदेश अधिकारक्षेत्राबाहेरील ठरवत न्यायालयाने रद्द केला आणि दरमहा ४ हजार रुपये पोटगीचा आदेश कायम ठेवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.